Международный День музеев ежегодно отмечается 18 мая, а впервые его отпраздновали в 1977 году. Этот праздник призван повышать осведомленность и посещаемость музеев, подчеркивать их значимость в формировании культуры общества.

В Международный День музеев Факты ICTV подготовили подборку известных музеев в Украине, которые стоит посетить на выходные.

Лучшие музеи Украины — топ-10

Музей науки на ВДНХ

Музей науки на ВДНХ — это интерактивный музей, где каждый экспонат в доступной форме демонстрирует принципы научных достижений человечества.

Здесь можно узнать, как возникают цвета, построить вулкан на интерактивной песочнице, создать радугу, отправиться в космическое путешествие и покататься на велосипеде с квадратными колесами.

Адрес: проспект Академика Глушкова, павильон № 23, Киев.

Цена: стандартный билет стоит 150 грн, школьным группам от 10 человек — 100 грн.











Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 3 фотографии

Национальный научно-природный музей НАН Украины

Научно-природный музей расположен в старинном здании в стиле неоклассицизма. Посетителей ждут целых четыре этажа с 24 залами.

Каждая экспозиция раскрывает процессы возникновения и эволюционирования Земли, появления животных и растений, различных племен и их культуру. В то же время здесь представлены не только старинные коллекции, но и новейшие достижения.

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 15, Киев.

Цена: стандартный билет стоит 120 грн, для льготных групп (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды II группы) — 60 грн.











Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 3 фотографии

Музей Ивана Гончара

Музей Ивана Гончара — это огромный архив культурного наследия Украины. Здесь представлены различные старинные вышитые рушники, одежда, картины, ткани, иконы, изделия из стекла и керамики.

Каждый выставочный зал рассказывает свою историю об украинцах — их быте, религии, символах, идеалах, этике, мировоззрении. Сейчас основная экспозиция музея закрыта на реконструкцию. Для посетителей доступен один выставочный зал — Художественная Галерея.

Адрес: улица Лаврская, 19, Киев.

Цена: для взрослых — 30 грн, для студентов, школьников и пенсионеров — 10 грн.

В последний день месяца музей устраивает день открытых дверей — все желающие могут попасть бесплатно. Кроме того, в воскресенье вход бесплатный для школьников, учеников профессионально-технических училищ и студентов. Каждую среду — для владельцев Карточки киевлянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Honchar Museum (@honchar.museum)

Музей тяжелой бомбардировочной авиации

Музей расположен в городе Полтава на территории бывшей авиационной базы. Здесь собран ряд самолетов, крылатые ракеты и авиационные бомбы, в том числе единственный в мире музейный экспонат — самолет Ту-160 и единственный в Украине самолет Ту-95МС.

Музей состоит из парковой зоны, стоянки техники на открытом воздухе, а также из помещения, где можно узнать историю тяжелой бомбардировочной авиации в городе.

Цена: цены на билеты стартуют от 60 грн для взрослых и от 30 грн для школьников и студентов (в зависимости от посещаемых локаций).

За дополнительную плату (20 грн) можно сделать фото с оружием и военной формой различных времен.

Адрес: улица Александра Засядько, 1, Полтава.











Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 3 фотографии

Тернопольский областной краеведческий музей

Тернопольский областной краеведческий музей объединяет 170 тыс. материальных памятников, среди которых — старопечатные книги, открытки, одежда, коллекции монет, насекомых и другие.

Здесь можно углубиться в историю, пройдя отделами древнего времени, средних веков и нового времени. В музее есть экспозиции, посвященные Первой и Второй мировым войнам с уникальными документами — фронтовыми письмами, военными билетами.

Цена:

билет для взрослых — 40 грн;

для школьников — 20 грн;

для студентов — 30 грн.

Адрес: улица Героев Майдана, 3, Тернополь.











Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 3 фотографии

Национальный музей литературы Украины

Музей литературы в Киеве — место для ценителей книг и поклонников украинских авторов. Среди 85 тыс. экспонатов можно найти прижизненные издания Ивана Котляревского, Тараса Шевченко, Ивана Франко.

Также здесь можно увидеть рукописи Леси Украинки, личные вещи Уласа Самчука, Ивана Нечуя-Левицкого, журналы, альманахи. В общем в музее представлены не только памятники украинской литературы, но и мировые достижения.

Цена:

для взрослых — 40 грн;

для школьников — 16 грн;

для студентов — 26 грн;

для пенсионеров — 20 грн.

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 11, Киев.

Национальный художественный музей Украины

Здесь представлена ​​самая большая коллекция украинского искусства от ХІІ века до современности. Музей делится на три блока: Древнее искусство, искусство XIX века — начала XX века, искусство ХХ века — начала ХXI века.

Разнообразят общую картину заведения выставочные залы, где часто размещают временные экспозиции современных художников.

Адрес: улица Михаила Грушевского, 6, Киев.

Цена:

для взрослых — 100 грн;

для школьников, студентов и пенсионеров — 40 грн.

Музей космонавтики имени Королева

Все, что вы хотели узнать о космосе и космонавтах, — в одном музее. Здесь вы увидите, что одевают, чем питаются и какими вещами пользуются покорители космоса, осмотрите макеты и образцы космической техники и даже космический грунт.

Также здесь есть отдельный мемориальный дом Сергея Королева, где жил выдающийся украинский конструктор.

Адрес: улица Дмитриевская, 5, Житомир.

Цена: билет для взрослых — 30 грн, для детей — 20 грн.











Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 3 фотографии

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Это большой мемориальный комплекс, расположенный в Киеве на склонах Днепра, занимающий площадь более 10 га. Он состоит из выставки военной техники и вооружения, аллеи с пушками, скульптур, площади с пилонами городов-героев и монумента Родина-мать, в фасаде которого размещен музей.

Здесь представлены экспозиции, демонстрирующие страницы истории Украины во время Второй мировой войны. Все перипетии, которые переживал украинский народ, изображены сквозь призму артефактов.

Украинский Восток — отдельная выставка, посвященная вооруженному конфликту в восточных регионах Украины.

Адрес: улица Лаврская, 24, Киев.

Цена:

для взрослых — 50 грн;

для студентов — 30 грн;

для школьников — 10 грн.



















Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 5 фотографий

Музей денег Национального банка Украины

Музей рассказывает историю появления и обращения денег на территории Украины с древних времен до наших дней. Также здесь можно узнать о принципах работы Национального банка Украины, увидеть первые гривны в виде массивных серебряных слитков, гравюры портретов для купюр, монеты, старинные банкноты.

Адрес: ул. Институтская, 9, подъезд №2, Киев.

Цена: бесплатно.



















Художественные, исторические и военные: 10 лучших музеев Украины / 5 фотографий

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