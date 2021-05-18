19 мая в мире отмечают День борьбы с гепатитом. Его инициировал в 2008 году Всемирный Альянс по проблемам гепатита (World Hepatitis Alliance).

Также сегодня профессиональный праздник у всех терапевтов — Всемирный день семейного врача. Его основала Всемирная организация семейных врачей (WONCA) в 2010-ом.

19 мая — какой сегодня праздник

В Украине сегодня нет никаких официальных праздников, однако в народном календаре — это День Иова Горошника. Его еще называют Росенник или Огуречник.

В этот день можно просить Иова о хорошем урожае. 19 мая селяне начинали сеять горох, тыкву и бобы. Они наблюдали за природой, которая давала подсказки на будущий урожай.

Приметы на 19 мая:

Много росы – к хорошему урожаю огурцов.

Теплая ночь – к богатому урожаю огурцов, а холодная – к неурожаю.

Утром нет росы – к смене погоды.

Утренний туман – к сухой погоде.

Что нельзя делать 19 мая:

начинать новые дела;

планировать поездки;

ссориться.

Именины 19 мая

День ангела сегодня отмечают Иван, Василий и Денис.

Праздники в мае 2021

На следующий день, 20 мая, в Украине будут праздновать День вышиванки (третий четверг мая).

Также завтра профессиональный праздник у банковских работников, у метрологов и травматологов.

Полный календарь праздников на май 2021 — на Фактах ICTV.