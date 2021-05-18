19 мая в мире отмечают День борьбы с гепатитом. Его инициировал в 2008 году Всемирный Альянс по проблемам гепатита (World Hepatitis Alliance).
Также сегодня профессиональный праздник у всех терапевтов — Всемирный день семейного врача. Его основала Всемирная организация семейных врачей (WONCA) в 2010-ом.
19 мая — какой сегодня праздник
В Украине сегодня нет никаких официальных праздников, однако в народном календаре — это День Иова Горошника. Его еще называют Росенник или Огуречник.
В этот день можно просить Иова о хорошем урожае. 19 мая селяне начинали сеять горох, тыкву и бобы. Они наблюдали за природой, которая давала подсказки на будущий урожай.
Приметы на 19 мая:
- Много росы – к хорошему урожаю огурцов.
- Теплая ночь – к богатому урожаю огурцов, а холодная – к неурожаю.
- Утром нет росы – к смене погоды.
- Утренний туман – к сухой погоде.
Что нельзя делать 19 мая:
- начинать новые дела;
- планировать поездки;
- ссориться.
Именины 19 мая
День ангела сегодня отмечают Иван, Василий и Денис.
Праздники в мае 2021
На следующий день, 20 мая, в Украине будут праздновать День вышиванки (третий четверг мая).
Также завтра профессиональный праздник у банковских работников, у метрологов и травматологов.
Полный календарь праздников на май 2021 — на Фактах ICTV.