Американская корпорация Apple представит новые Mac летом 2021 года. Изменения коснутся MacBook Pro и MacBook Air. Также ожидаются Mac Pro и Mac mini.

MacBook Pro обретет новый дизайн, а диагональ его экрана увеличится на один дюйм и станет 14-дюймовой. Также ноутбук получит чип M1 и обновленную версию разъема питания MagSafe.

Возможно, что в MacBook Pro вернут слот для SD-карт, порт HDMI и сделают больше портов USB-C.

MacBook Air не претерпит больших изменений, однако он станет мощнее и быстрее. Возможно его наделят новой FaceTime камерой и MagSafe.

Также ожидается новое устройство Mac Pro, которое обещает быть в разы мощнее. Ноутбук получит чип M1 и новую графику.

По данным иноСМИ, корпорация Apple также работает над новым Mac mini и большой версией iMac, однако когда они выйдут — неизвестно.

Apple добавили поддержку крымскотатарского языка

В обновлении операционных систем корпорации Apple появилась поддержка крымскотатарского языка. Теперь те пользователи, у которых установлена iOS 14.5 и macOS 11.3 могут выбрать в настройках Crimean Turkish (crh).

Обращения по поводу добавления крымскотатарского языка отправлялись в Apple с 2017 года.

Источник: Bloomberd