Американская корпорация Google на конференции разработчиков I/O, которая прошла 18 мая, анонсировала новую операционную систему — Android 12.

В новой версии Android изменения претерпел дизайн. По словам разработчиков, это его крупнейшее обновление в истории.

Новое оформление иконок, смена цветовой гаммы, плавная анимация и дизайн-код Material You, который подстраивает стиль под выбранные обои. Такой редизайн планируют использовать во всех продуктах Google.

Обновления также коснулись быстрых настроек и безопасности. Теперь есть отдельный значок Google Pay, а благодаря панели Privacy Dashboard можно посмотреть, какие разрешения и в какое время получили приложения. Звук и видео можно будет выключить в быстрых настройках, а вместо точной геолокации показывать примерную.

Ко всему прочему, на презентации заявили, что смартфоны с новой операционной системой смогут заменить пульт управления к приставкам на Android. Также появилась функция, с помощью которой можно открывать и закрывать свое авто, однако поначалу она будет работать только с некоторыми машинами.

Google запустил программу оцифровки документов

В апреле Google запустила онлайн-сервис Stack, который будет сканировать документы любого размера, систематизировать и хранить их в Google Drive.

Сейчас программа доступна только на Android-устройствах в США. Однако в компании Google отметили, что создадут ее, если у людей будет такая необходимость.