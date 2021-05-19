День вышиванки 2021: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Вышиванка — это традиционная украинская одежда со старинной символикой и уникальным орнаментом. Каждый узор и цвет имеют свои значения и символику.

Поэтому к выбору вышитой рубашки нужно отнестись очень ответственно. Стоит обратить внимание на фасон и стиль одежды, а также на другие элементы.

Что означают узоры и цвета на украинской национальной рубашке — читайте на Фактах ICTV.

Для того, чтобы вышитая одежда выглядела эстетично украинцы традиционно использовали растительные мотивы. Каждый узор имеет свое значение.

Берегиня – самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире.

– самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире. Калина – второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации.

– второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации. Дуб – в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие.

– в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие. Виноград символизирует красоту и семейные ценности.

символизирует красоту и семейные ценности. Ружа – солнечный символ, означает вечное обновление.

– солнечный символ, означает вечное обновление. Лилия – является символом девичьей красоты, чистоты и невинности.

– является символом девичьей красоты, чистоты и невинности. Мак – сильный оберег, который защищает от зла.

– сильный оберег, который защищает от зла. Мальвы изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение.

изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение. Хмель символизирует юность, развитие и любовь.

символизирует юность, развитие и любовь. Подсолнух – символ солнца, тепла и блага.

Кроме того, на вышиванках часто изображали птиц.

Соловей или кукушка без пары – символ поиска любви.

– символ поиска любви. Соловей или кукушка на ветке калины означает продолжительность рода.

означает продолжительность рода. Павлины – птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке.

– птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке. Пара голубей или соколов – символ молодой семьи.

– символ молодой семьи. Ласточка символизирует хорошие вести.

Также популярным мотивом были геометрические символы.

Квадрат символизирует совершенство и порядок.

символизирует совершенство и порядок. Треугольник – сильный оберег, означает Святую Троицу.

– сильный оберег, означает Святую Троицу. Ромб – символ плодородия.

– символ плодородия. Спираль – цикличность времени.

– цикличность времени. Крест – защита от зла.

Иногда на вышиванках присутствуют космические и природные символы, интересные значения имеют их сочетания.

Солнце и вода означают жизнь.

означают жизнь. Земля, солнце и вода – непрерывность жизни, плодородие.

– непрерывность жизни, плодородие. Звезды – это гармония и упорядоченность мира.

Важное значение имеют и цвета узоров.

Белый – невинность, непорочность и чистота.

– невинность, непорочность и чистота. Черный – плодородная земля.

– плодородная земля. Красный – радость и любовь.

– радость и любовь. Желтый – богатство и достаток.

– богатство и достаток. Зеленый – молодость и красота.

– молодость и красота. Голубой – очищение, чистота.

– очищение, чистота. Синий – мощный оберег и очищение.

Когда день вышиванки 2021

Международный День вышиванки украинцы традиционно отмечают в третий четверг мая. Этот праздник создан для того, чтобы почтить украинские традиции и популяризировать вышитую этническую одежду.

Когда День вышиванки 2021 — читайте на Фактах ICTV.