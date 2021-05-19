День вышиванки 2021: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Вышиванка — это традиционная украинская одежда со старинной символикой и уникальным орнаментом. Каждый узор и цвет имеют свои значения и символику.
Поэтому к выбору вышитой рубашки нужно отнестись очень ответственно. Стоит обратить внимание на фасон и стиль одежды, а также на другие элементы.
Что означают узоры и цвета на украинской национальной рубашке — читайте на Фактах ICTV.
Для того, чтобы вышитая одежда выглядела эстетично украинцы традиционно использовали растительные мотивы. Каждый узор имеет свое значение.
- Берегиня – самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире.
- Калина – второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации.
- Дуб – в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие.
- Виноград символизирует красоту и семейные ценности.
- Ружа – солнечный символ, означает вечное обновление.
- Лилия – является символом девичьей красоты, чистоты и невинности.
- Мак – сильный оберег, который защищает от зла.
- Мальвы изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение.
- Хмель символизирует юность, развитие и любовь.
- Подсолнух – символ солнца, тепла и блага.
Кроме того, на вышиванках часто изображали птиц.
- Соловей или кукушка без пары – символ поиска любви.
- Соловей или кукушка на ветке калины означает продолжительность рода.
- Павлины – птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке.
- Пара голубей или соколов – символ молодой семьи.
- Ласточка символизирует хорошие вести.
Также популярным мотивом были геометрические символы.
- Квадрат символизирует совершенство и порядок.
- Треугольник – сильный оберег, означает Святую Троицу.
- Ромб – символ плодородия.
- Спираль – цикличность времени.
- Крест – защита от зла.
Иногда на вышиванках присутствуют космические и природные символы, интересные значения имеют их сочетания.
- Солнце и вода означают жизнь.
- Земля, солнце и вода – непрерывность жизни, плодородие.
- Звезды – это гармония и упорядоченность мира.
Важное значение имеют и цвета узоров.
- Белый – невинность, непорочность и чистота.
- Черный – плодородная земля.
- Красный – радость и любовь.
- Желтый – богатство и достаток.
- Зеленый – молодость и красота.
- Голубой – очищение, чистота.
- Синий – мощный оберег и очищение.
Когда день вышиванки 2021
Международный День вышиванки украинцы традиционно отмечают в третий четверг мая. Этот праздник создан для того, чтобы почтить украинские традиции и популяризировать вышитую этническую одежду.
Когда День вышиванки 2021 — читайте на Фактах ICTV.