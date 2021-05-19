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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Как выбрать вышиванку и что означают узоры и цвета на рубашках

вышиванка

Вышиванка — это традиционная украинская одежда со старинной символикой и уникальным орнаментом. Каждый узор и цвет имеют свои значения и символику.

Поэтому к выбору вышитой рубашки нужно отнестись очень ответственно. Стоит обратить внимание на фасон и стиль одежды, а также на другие элементы.

Что означают узоры и цвета на украинской национальной рубашке — читайте на Фактах ICTV.

День вышиванки 2021: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Для того, чтобы вышитая одежда выглядела эстетично украинцы традиционно использовали растительные мотивы. Каждый узор имеет свое значение.

  • Берегиня – самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире.
  • Калина – второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации.
  • Дуб – в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие.
  • Виноград символизирует красоту и семейные ценности.
  • Ружа – солнечный символ, означает вечное обновление.
  • Лилия – является символом девичьей красоты, чистоты и невинности.
  • Мак – сильный оберег, который защищает от зла.
  • Мальвы изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение.
  • Хмель символизирует юность, развитие и любовь.
  • Подсолнух – символ солнца, тепла и блага.
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Кроме того, на вышиванках часто изображали птиц.

  • Соловей или кукушка без пары – символ поиска любви.
  • Соловей или кукушка на ветке калины означает продолжительность рода.
  • Павлины – птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке.
  • Пара голубей или соколов – символ молодой семьи.
  • Ласточка символизирует хорошие вести.

День вышиванки 2021: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Также популярным мотивом были геометрические символы.

  • Квадрат символизирует совершенство и порядок.
  • Треугольник – сильный оберег, означает Святую Троицу.
  • Ромб – символ плодородия.
  • Спираль – цикличность времени.
  • Крест – защита от зла.

Иногда на вышиванках присутствуют космические и природные символы, интересные значения имеют их сочетания.

  • Солнце и вода означают жизнь.
  • Земля, солнце и вода – непрерывность жизни, плодородие.
  • Звезды – это гармония и упорядоченность мира.

Важное значение имеют и цвета узоров.

  • Белый – невинность, непорочность и чистота.
  • Черный – плодородная земля.
  • Красный – радость и любовь.
  • Желтый – богатство и достаток.
  • Зеленый – молодость и красота.
  • Голубой – очищение, чистота.
  • Синий – мощный оберег и очищение.

Когда день вышиванки 2021

Международный День вышиванки украинцы традиционно отмечают в третий четверг мая. Этот праздник создан для того, чтобы почтить украинские традиции и популяризировать вышитую этническую одежду.

Когда День вышиванки 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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