20 мая этого года в Украине отмечают не официальный, но очень яркий праздник — День вышиванки. Оно не имеет постоянной даты и приходится на третий четверг мая.
20 мая — какой сегодня праздник
Также сегодня в Украине отмечают День банковских работников. Он установлен указом президента в 2004 году.
Кроме этого, на эту дату приходится Всемирный день травматолога — профессиональный праздник всех врачей-травматологов.
А еще это праздник всех, кто работает с измерениями — Всемирный день метролога. Он основан в 1875 году в Париже, где во время международной дипломатической конференции была подписана Метрическая Конвенция.
В народном календаре 20 мая — Иван-бражник или Купальщица. В этот день вода считается целебной, поэтому принято купаться самим и купать лошадей в речной воде или в любом водоеме.
Приметы на 20 мая:
- Роса быстро высыхает — к дождю, не исчезает до полудня — будет ненастье.
- Весь день идет дождь — сентябрь будет теплым.
- Радуга вечером — к ясной погоде, если утром — будет дождь.
- При заходе солнце ярко-красное, вскоре погода испортится.
- Всем, кто родился 20 мая, следует носить кораллы.
Что нельзя делать 20 мая:
- Принимать важные решения на эмоциях.
- Концентрироваться на негативных мыслях, лениться и впадать в апатию.
Именины 20 мая
День ангела сегодня отмечают Антон, Иван, Иосиф, Михаил, Семен и Степан.
Календарь праздников в Украине на май 2021
До конца весны в Украине будет еще много профессиональных праздников. В частности, 23 мая — День морской пехоты.
Работников издательств, полиграфии и книгораспространения будут поздравлять 29 мая.
Полный календарь праздников на май 2021 в Украине и мире — на Фактах ICTV.