20 мая этого года в Украине отмечают не официальный, но очень яркий праздник — День вышиванки. Оно не имеет постоянной даты и приходится на третий четверг мая.

20 мая — какой сегодня праздник

Также сегодня в Украине отмечают День банковских работников. Он установлен указом президента в 2004 году.

Кроме этого, на эту дату приходится Всемирный день травматолога — профессиональный праздник всех врачей-травматологов.

А еще это праздник всех, кто работает с измерениями — Всемирный день метролога. Он основан в 1875 году в Париже, где во время международной дипломатической конференции была подписана Метрическая Конвенция.

В народном календаре 20 мая — Иван-бражник или Купальщица. В этот день вода считается целебной, поэтому принято купаться самим и купать лошадей в речной воде или в любом водоеме.

Приметы на 20 мая:

Роса быстро высыхает — к дождю, не исчезает до полудня — будет ненастье.

Весь день идет дождь — сентябрь будет теплым.

Радуга вечером — к ясной погоде, если утром — будет дождь.

При заходе солнце ярко-красное, вскоре погода испортится.

Всем, кто родился 20 мая, следует носить кораллы.

Что нельзя делать 20 мая:

Принимать важные решения на эмоциях.

Концентрироваться на негативных мыслях, лениться и впадать в апатию.

Именины 20 мая

День ангела сегодня отмечают Антон, Иван, Иосиф, Михаил, Семен и Степан.

Календарь праздников в Украине на май 2021

До конца весны в Украине будет еще много профессиональных праздников. В частности, 23 мая — День морской пехоты.

Работников издательств, полиграфии и книгораспространения будут поздравлять 29 мая.

Полный календарь праздников на май 2021 в Украине и мире — на Фактах ICTV.