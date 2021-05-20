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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Египет продлил карантин до конца мая, но парки и пляжи не закроют

єгипет

Правительство Египта объявило о продлении локдауна в стране минимум до 31 мая.

В то же время власти решили не закрывать общественные парки и пляжи при условии соблюдения гражданами противоэпидемических правил.

Магазины, торговые центры, кафе, рестораны и кинотеатры будут работать до 21.00.

Общественные мероприятия запрещены по всей стране.

Учащимся международных школ разрешат посещать занятия только до конца мая, а с июня учебный процесс будет продолжен в режиме онлайн.

Карантин в Египте усилили с 6 мая на две недели для сдерживания коронавируса.

Тогда запретили на ближайшие 14 дней большие собрания и концерты, а также закрыли магазины, торговые центры и рестораны.

А пляжи закрывались лишь на несколько дней — с 12 по 16 мая.

Источник: Ahram

Фото: Unsplash

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