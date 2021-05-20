В субботу, 22 мая, ожидается сухая и солнечная погода на всей территории Украины.

Температура также будет примерно в одном диапазоне – от +20 до +24 градусов.

В Киеве без осадков, ночью 9-11, а днем 21-23 выше нуля.

В воскресенье, 23 мая, часть страны накроют дожди с грозами. В частности, осадки прогнозируют в западных, северных, кроме Сумской, а также Черкасской и Винницкой областях.

В этих регионах похолодает на пару градусов. На Западе +17 +20, на Севере +18 +22.

В центральных областях – от +21 до +25, в восточных местами до +28 +30.

На Юге Украины температура будет колебаться в пределах +22 +26.

В столице дождь, гроза, ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Погода в Украине в мае 2021

Погода в последний весенний месяц будет достаточно изменчивой. Теплые дни постоянно будут сменяться периодами незначительного похолодания.

Подробный прогноз погоды на май 2021 — на Фактах ICTV.