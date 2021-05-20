День банковского работника в Украине отмечают ежегодно 20 мая.

Представители этой профессии — надежные люди, они ответственно относятся ко всему, что делают, поскольку финансы играют важную роль в жизни каждого человека.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем банкира в СМС.

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Сегодня ты — банковский работник, но в будущем, возможно, будешь банкиром? Ты человек ответственный, талантливый и очень настойчивый! Прими поздравления с профессиональным праздником от тех, кто всем сердцем верит в твой успех! Не уставай бороться за свои мечты, и они непременно сбудутся!

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Поздравляю с Днем банковского работника! Ты управляешь денежными потоками, и своим честным, прогрессивным трудом делаешь посильный вклад в их приумножение! Я точно знаю, именно на таких специалистов как ты, у нас вся надежда!

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Искренне поздравляю с Днем банкира! Пусть деньги будут не только на работе, но и в семье, а близкие люди ценят не за деньги, а за богатый внутренний мир! Достатка дома, успехов в коллективе и большого счастья в жизни!

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С Днем банковского работника! Желаю больших успехов в работе, которые будут превращать старания в финансовое благополучие!

Календарь праздников на 2021 год

В Украине есть немало праздников, которые отмечают представители различных профессий. Согласно календарю на 2021 год, в мае будет как минимум шесть профессиональных праздничных дат.

Среди них — День банковских работников, День морской пехоты Украины, Всемирный день метролога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, а также другие важные даты. Смотрите полный календарь неофициальных праздников на 2021 год на Фактах ICTV.