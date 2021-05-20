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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Короткие поздравления с Днем вышиванки

вишиванка

День вышиванки — неофициальный и относительно молодой праздник, но уже очень любим среди украинцев. Он перерос из студенческого флешмоба в патриотическое движение украинцев во всем мире.

Он зародился в 2006 году. С тех пор его ежегодно отмечают в третий четверг мая. В 2021 году День вышиванки приходится на 20 мая.

В этот день украинцы или поклонники украинских традиций одевают вышиванки.

Факты ICTV подготовили поздравления, которыми можно поздравить своих родных и друзей с Днем вышиванки.

***

Встає над світом щире сонце вранці,
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – Українець. Я — горджуся цим.

***

Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День!

***

Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будемо святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.

***

Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові зізнаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванку вишивала
Навесні твою,
В нитку мрію укладала
І любов свою.
Ніжну мрію, що шепоче
Дивну казку в сні,
Що цілує твої очі
І співа пісні.
Все найкраще в ній зібрала
Із долин, із гір
І в мережку повкладала
У хрещатий взір.
Хай на серце тобі ляже,
Наче цвіт в маю,
І душі твоїй розкаже
Про любов мою.

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История праздника и значение символики вышиванки

Вышиванка для граждан нашей страны — это уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками. Такая одежда ярко отражает яркую национальную традицию.

Факты ICTV подготовили историю возникновения этого праздника, а также значение символики вышиванки.

Фото: Depositphotos

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