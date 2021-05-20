День вышиванки — неофициальный и относительно молодой праздник, но уже очень любим среди украинцев. Он перерос из студенческого флешмоба в патриотическое движение украинцев во всем мире.

Он зародился в 2006 году. С тех пор его ежегодно отмечают в третий четверг мая. В 2021 году День вышиванки приходится на 20 мая.

В этот день украинцы или поклонники украинских традиций одевают вышиванки.

Факты ICTV подготовили поздравления, которыми можно поздравить своих родных и друзей с Днем вышиванки.

***

Встає над світом щире сонце вранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – Українець. Я — горджуся цим.

***

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

(Українці знають!),

Й весело святкують

Вишиванки День!

***

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові зізнаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванку вишивала

Навесні твою,

В нитку мрію укладала

І любов свою.

Ніжну мрію, що шепоче

Дивну казку в сні,

Що цілує твої очі

І співа пісні.

Все найкраще в ній зібрала

Із долин, із гір

І в мережку повкладала

У хрещатий взір.

Хай на серце тобі ляже,

Наче цвіт в маю,

І душі твоїй розкаже

Про любов мою.

История праздника и значение символики вышиванки

Вышиванка для граждан нашей страны — это уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками. Такая одежда ярко отражает яркую национальную традицию.

Факты ICTV подготовили историю возникновения этого праздника, а также значение символики вышиванки.