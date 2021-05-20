День вышиванки — поздравления в картинках

Сегодня, 20 мая, украинцы празднуют международный День вышиванки. Этот праздник возник в 2006 году и стал прекрасным поводом для того, чтобы в который раз надеть этническую вышитую одежду.

День вышиванки символизирует национальное единство нашего народа, поэтому является важным праздником для каждого украинца.

Женщина, которая умеет вышивать, издавна считалась настоящей хранительницей домашнего очага, ведь вышиванка — это оберег от злых мыслей и бедствий.

Красивые поздравления с Днем вышиванки 2021 в картинках — смотрите на Фактах ICTV.

Как и с чем носить вышиванку

По словам персонального стилиста Дарьи Кулик, не стоит бояться носить вышиванки с яркими цветами и необычным орнаментом.

Стилист отметила, что вышитая одежда стала трендом последних лет. А мировые дизайнеры предлагают публике широкий асортимент. Как и с чем носить вышиванку — читайте на Фактах ICTV.