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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Красивые поздравления с Днем вышиванки в картинках

Красивые поздравления с Днем вышиванки в картинках

Сегодня, 20 мая, украинцы празднуют международный День вышиванки. Этот праздник возник в 2006 году и стал прекрасным поводом для того, чтобы в который раз надеть этническую вышитую одежду.

День вышиванки символизирует национальное единство нашего народа, поэтому является важным праздником для каждого украинца.

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Женщина, которая умеет вышивать, издавна считалась настоящей хранительницей домашнего очага, ведь вышиванка — это оберег от злых мыслей и бедствий.

Красивые поздравления с Днем вышиванки 2021 в картинках — смотрите на Фактах ICTV.

День вышиванки — поздравления в картинках

День вышиванки — поздравления в картинках

День вышиванки — поздравления в картинках

День вышиванки — поздравления в картинках

День вышиванки — поздравления в картинках

Как и с чем носить вышиванку

По словам персонального стилиста Дарьи Кулик, не стоит бояться носить вышиванки с яркими цветами и необычным орнаментом.

Стилист отметила, что вышитая одежда стала трендом последних лет. А мировые дизайнеры предлагают публике широкий асортимент. Как и с чем носить вышиванку — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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