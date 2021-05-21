Lego впервые выпустит ЛГБТ-конструктор с разноцветными фигурками

Компания Lego впервые за всю историю выпустит набор конструктора, посвященного ЛГБТ-сообществу. Дизайнер компании сначала разработал его для себя, однако набор быстро привлек внимание других.
Набор называется Все замечательные. Он состоит из 11 разноцветных фигур.
Кроме традиционных радужных цветов ЛГБТ-флага, производители еще добавили бледно-голубой, белый и розовый оттенки, представляющие транс-сообщество.
Также есть еще черный и коричневый — символ разнообразия оттенков кожи представителей сообщества.
Все фигурки, кроме одной, не имеют конкретной пола.
Таким образом выражают индивидуальность, оставляя при этом неоднозначность.
Исключение — фиолетовая фигурка с волосами, собранными в высокую прическу. Она символизирует Драги-Квин (артисты-мужчины, выступающие в женском образе, — Ред.).
We’re super excited to reveal our new set — LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder ❤️???? #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik
— LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021
По словам дизайнера Lego Мэтью Эштона, он сначала разработал этот набор для себя.
Так мужчина хотел создать в офисе, куда переехал, ту атмосферу, которая отражала бы его принадлежность к ЛГБТ.
Однако впоследствии Эштон привлек внимание других представителей сообщества.
Сейчас на официальном сайте Lego анонсировали выпуск набора на 1 июля. Стартовая цена за один набор конструктора — $35 (около 960 грн).
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