Как закодировать имя в вышиванку — схемы и значения (ТЕСТ)

День вышиванки призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды и отмечается ежегодно в третий четверг мая. В этом году День вышиванки отмечаем 20 мая.

В этот день каждый желающий может присоединиться к празднику, надев традиционную вышитую рубашку на работу, в университет, школу или детский сад.

Символы

Длительные исследования ученых показали, что по узорами на древних вышивках можно определить все — от имени вышивальщицы до времени ее работы.

Известный знаток народного творчества Владимир Подгорняк проанализировал произведения мастеров Прикарпатья и нашел определенные закономерности в орнаментах, которые натолкнули его на наличие в них закодированной информации.

Об этом ученый рассказал в книге Текстовая вышивка. Бродовское письмо и подробно расписал специальный алфавит, в котором каждый символ на вышиванке соответствует определенной букве кириллицы, цифры, даже месяцу года.

Ниже есть много символов, которые помогут вам “прочитать” вышиванку, разобраться в ее смысле и даже создать собственный, уникальный орнамент.

Бонус

Найдите свое имя и имена ваших родных или друзей уже в готовых вариантах орнаментов.

Если же соответствующего здесь нет, сверху достаточно информации, чтобы собственноручно создать любой именной орнамент.

Пройдите ТЕСТ и проверьте, разбираетесь ли вы в значениях отдельных символов на вышиванке.