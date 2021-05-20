День вышиванки 2021 — топ-10 интересных фактов

20 мая по всей Украине празднуют День вышиванки. Эта традиционная вышитая рубашка — не только красивый предмет гардероба, но и важная составляющая нашей национальности, истории и культуры.

Ко Дню вышиванки 2021 Факты ICTV подготовили 10 интересных фактов о вышиванке, которые вы точно не знали.

Вышивка и повседневная одежда

Сегодня сочетание вышиванки с повседневной одеждой — модный тренд, но мало кто знает, что начал его еще Иван Франко.

Украинский поэт первым надел вышитую рубашку с пиджаком, и именно в таком виде он изображен на 20-гривневой купюре.

Кто мог вышивать рубашки

Ранее вышивать национальные рубашки могли только женщины. Считалось, что во время вышивания они вкладывают в изделие положительную энергетику. Такая рубашка символизирует верность, добро и любовь.

Обряды во время вышивания

Вышивание — очень серьезный процесс. Перед тем, как начать, девушка должна поститься и молиться. За вышивание также можно было садиться только с чистыми руками.

Сакральное значение вышиванки

Вышивка всегда имела сакральное значение для украинцев, поэтому первую вышитую рубашку младенца обрабатывали церковными свечами, которые использовались во время его крещения.

Для мужчины вышиванку делала его жена, но сделать это девушка должна была еще до замужества.

Во время вышивания орнамента девушка произносила специальный заговор. Рубашка должна быть символом верности, поэтому в народе говорили: Насколько бела рубашка на теле, такой должен и мужчина к женщине быть.

Если после стирки ткань не потеряла своей белизны — муж верен жене, а если посерела или полиняла — произошла измена.

Особые вышиванки создавались и для посевного сезона, они должны были помочь привлечь богатый урожай.

Возраст вышиванок

Вышиванки появились еще во времена скифов, к такому выводу пришли ученые, которые нашли на Черкасщине серебряные украшения с фигурками мужчин в одежде, украшеной вышивкой.

При детальном анализе узоры показали свою идентичность с украинским нарядом.

Также о скифских вышиванках в своих трудах упоминал древний историк Геродот.

Почему раньше на вышиванках не было маков

Цветки маков, которые так часто встречаются на современных вышиванках, широкое распространение получили лишь в конце XX века, так как на самом деле эти цветки символизировали печаль и смерть.

Белые вышиванки

Украинская вышиванка зачастую была цветной, но самой изысканной и тонкой считалась вышивка белыми нитками по белой ткани. Такие узоры напоминают кружево, а носила их европейская знать или украинская шляхта.

Использовали такие рубашки как нательные.

Самые разноцветные регионы

Каждый регион Украины использует собственные цвета и варианты орнамента для оформления вышивок, но наиболее цветными считаются Подолье и самые западные регионы.

Здесь вышиванки могут отличаться в каждом селе, подольские мастера украшают рубашки всеми красками и даже серебряными или золотыми нитями.

А в некоторых западных регионах, например на Тернопольщине, вышивкой украшают только один элемент рубашки, например рукав или воротник.

Разнообразие швов

На сегодняшний день исследователи насчитывают более 200 различных старинных швов на основе 20 техник вышивания.

Среди них были очень распространенными гладь, низь, колосковый шов, витой шов, узелки, вырезания, выкалывание, сетка и плетенка.

А вот крестик, который считается традиционным украинским способом вышивания, пришел в Украину только в XIX веке, когда европейская компания Brocard начала использовать для своих духов упаковки с изображениями схем для вышивки.

Вышиванка на телевидении

Впервые на телеведущем украинская национальная вышивка появилась в 2004 году.

Ее надел Андрей Шевченко в прямом эфире телемарафона Ночь выборов.

Если вам хочется больше узнать о значении каждого древнего узора, Факты ICTV подготовили интервью с этнологом, которая раскрыла все тайны украинской одежды.