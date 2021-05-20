Вознесение Господне в 2021 году христиане западного обряда отмечают 13 мая. У христиан восточного обряда этот праздник выпадет на 10 июня.

Вознесение ежегодно отмечают на 40-й день после Пасхи. Неизменным является только день праздника –четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.

Разница между празднованием Вознесения у католиков и православных в этом году составляет четыре недели, как и между празднованием Пасхи – 4 апреля и 2 мая соответственно.

Праздник так назван потому, что Иисус Христос на сороковой день после воскресения, представ перед апостолами в Иерусалиме на горе Элеон, вознесся на небо.

Именно поэтому во все дни от Пасхи до Вознесения приветственными словами являются Христос воскрес! Воистину воскрес!

В день Вознесения Господнего во всех храмах совершаются торжественные службы, а паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос.

Троица 2021

В 2021 году праздник Троицы будут отмечать в воскресенье, 20 июня, на 50-й день после Светлого Воскресения Христового.

Именно в этот день Святой Дух, символизирующий единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына, сошел на Иисуса Христа и Деву Марию.

В храмах будут освящать травы и веточки деревьев, которые следует хранить как оберег на протяжении всего года.

Подробнее о праздновании Троицы 2021 читайте в материале Фактов ICTV.