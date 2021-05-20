21 мая любители виски отмечают Всемирный день виски, а фанаты чая — Международный день чая.

В общем этот день вошел в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками.

Поэтому Факты ICTV расскажут о важнейших праздниках, а также о приметах и запретах, которые выпадают на 21 мая.

Какой праздник 21 мая

В 2021 году на 21 мая выпадает праздник Всемирный день собак.

Инициатором такого праздника выступил в 2016 году The Vanderpump Dog Foundation.

Его цель — повышение осведомленности о глобальном насилии над собаками.

Также Всемирный день собак призван привлечь внимание к странным, чутким существам, каковы есть собачки.

Также в этот день отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В частности, в 2001 году ЮНЕСКО приняла общую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002-го Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В 2003 году этот праздник впервые официально отметили во всем мире.

Его цель — признание, защита и активное пропагандирование блага, связанных с культурным разнообразием, на местном, национальном и международном уровнях.

День ангела 21 мая

В пятницу, 21 мая, празднуют именины — Адриан, Арсений, Иван и Ян.

Приметы на 21 мая

Если 21 мая целый день будет дождь — то это до большого урожая грибов;

Если в этот день ясно цветет черемуха, то лето будет мокрым;

Если вечернее небо будет красным — это на ясную погоду.

Если вечером будет радуга — это к удачному дню.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя ругаться и ссориться;

Нельзя врать окружающим;

Не стоит давать в долг деньги — их могут не вернуть;

Не нужно жаловаться на свою судьбу, это может привлечь негативные события.

Праздники в мае 2021

В последний месяц весны немало важных дат — как международных, так и сугубо украинских.

В частности, 22 мая будут отмечать Международный день биологического разнообразия, а 25 мая — День филолога.

Полный календарь праздников на май 2021 — на Фактах ICTV.