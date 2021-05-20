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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Египет вернул визовый сбор для иностранных туристов

египет

Власти Египта возобновили визовый сбор в размере $25 для туристов, которые приезжают в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.

Это значит, что завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов, который действовал с 1 ноября 2020 года.

Ранее предполагалось, что он будет действовать только до 30 апреля.

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Накануне правительство объявило о продлении локдауна в Египте  минимум до 31 мая.

В этот период магазины, торговые центры, кафе, рестораны и кинотеатры будут работать до 21.00, запрещены любые массовые мероприятия.

Но общественные парки и пляжи будут открыты при условии соблюдения гражданами противоэпидемических правил.

Источник: Egypt Independent

Фото: Dreamstime

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