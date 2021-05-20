До лета осталось меньше двух недель! Украинцы, сидя в душных офисах, уже мечтают о пляже, пахлаве медовой, мидиях, рапанах, арбузах и прохладных коктейлях у бассейна. Однако все ли готовы к пляжному сезону?

Вот, например, украинские звезды уже с зимы начали готовиться к нему, как к выходу на красный ковер. Джамала — на 6, Цибульская — на 15, Настя Каменских — на 20! Эти цифры — это килограммы, с которыми певицы распрощались до лета. Сегодня селебрити расскажут и вам, как избавиться от веса без вреда для здоровья и выглядеть на пляже лучше всех.

Своими невероятным перевоплощениями поражает певица Оля Цибульская. Несколько лет она пыталась бороться с лишним весом. Ходила в спортзалы, голодала, даже слушала специальную музыку для похудения.

Все было бесполезно, пока Оля не обратилась к диетологу. Специалисты составили специальную программу питания, которая позволяла есть все, но очень маленькими порциями и только до семи вечера, рассказала Цибульская.

— Топ привычек — это вода утром натощак, с лимоном. Можно лайм, можно мяту. Не есть и не пить после 19.00 вообще! И заниматься чем-то на букву С — спорт или секс, выбирайте сами, — отметила она.

На летнем отдыхе певица теперь будет надевать купальник не размера L, как было раньше, а S-ку. Ее параметры сейчас приближенные к идеальным 95-60-90.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

— Похудение — это такой процесс, если ты им занимаешься, как сексом, то в итоге получаешь удовольствие. Девушки, любите себя, берегите себя, балуйте и ваши коты никуда от вас не уйдут, — отметила певица.

А что же помогло побороть лишние килограммы коллеге Цибульской — NK — Насте Каменских? Свою заметно стройную талию Настя постоянно демонстрирует в Instagram. Например, на фото из Мексики. Туда недавно певица полетела с мамой Лидой и подружкой Аней и сняли реалити-шоу Девочки рулят, рассказывает Настя.

— Мы там прошли через такие штуки! Это невероятное испытание для всех нас. Мы попали в такую ​​жару! Мы боролись со своими страхами замкнутого пространства, темноты. Но и классно отдохнули, — рассказала певица.

Чтобы на пляж выходить в супер открытом бикини, Каменских исключила из рациона сливочное масло, соль и все продукты содержащие сахар. Да и своим девушкам во время путешествия запрещала такое употреблять и просто выхватывала из рук даже арбуз — там есть сахар.

— В арбузе — вода и сахар. От него можно растолстеть. Я старалась как можно больше сдерживать своих девушек от импульсивных покупок. Когда ты покупаешь домой много, ты то все и съедаешь, — отметила она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каждый день Настя занимается спортом. Встает в 6 часов утра, делает пробежку, иногда берет с собой свою собачку Мими, а потом уже завтракает овсяной кашей с фруктами. Где бы певица не была, у нее всегда есть с собой лоточки со здоровой пищей. Ничего жареного, только парное и вареное. Так Каменских держит себя в форме и всегда готова к лету.

На шесть килограммов за полтора месяца похудела певица Джамала. На красной дорожке премии YUNA, Джамала поразила всех стройной фигурой в ярком салатовом платье. Звезда поделилась своей сбалансированной диетой, которую назвала: никакого голода.

— Важно не голодать. Если я чувствовала что хочу есть — брала с собой горсть орешков и это мне очень помогало. На завтрак я ела: омлет-салат, омлет-авокадо. На обед я ела индейку и салат. На ужин — стакан безлактозного молока или салат с рыбой. И все. Если чувствуешь голод — орехи, — рассказала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Вот так выглядит меню Джамалы на день, которое ей составили в одной из столичных клиник диетологии:

Количество приемов пищи: 5 (через 2,5-3 часа).

Пробуждение

Витамин D натощак;

Метаболическая зарядка;

300-500 мл теплой воды с лимоном (или без).

Варианты завтрака

1. Яйца (2 шт.), овощи (кроме картофеля) 150-200 г и один-два варианта жиров.

2. Белый мягкий сыр (адыгейский, брынза, моцарелла, фета, творог 9%) 100-150 г, овощи (кроме картофеля) 150-200 г и один-два варианта жиров.

3. Рыба (лосось, семга, скумбрия, сельдь или другой вариант рыбы) 100-200 г и один-два варианта жиров.

4. Хумус (чечевица) 100-150 г, овощи (кроме картофеля) 150-200 г и один-два варианта жиров.

5. Каша цельнозерновая 100-150 г, овощи (кроме картофеля) 150-200 г, один-два варианта жиров и фрукт (киви) 200 г.

Пример: гречневая каша с добавлением сливочного масла и квашеная капуста или свекла.

Пример овощей: морковь, свекла, сельдерей, баклажан, кабачок, томат, листовая зелень, все виды капусты, артишок, перец сладкий, дайкон, редис, спаржа.

Варианты обеда

1. Суп овощной (постный борщ, можно с добавления картофеля) 250 мл, или фрукты 250 г (если не были на завтрак), или запеченный картофель 150 г.

2. Мясо птицы (курица, индейка, перепелка, цесарки) (без кожи) или кролик/красное мясо до двух раз в неделю (телятина, говядина, баранина) 150 г, или рыба (белая, красная) 150 г.

3. Салат из свежих или квашеных овощей 200 г.

Выбрать один вариант из каждого пункта. Вода, чай травяной.

Варианты полдника

Орехи 30-40 г (кроме арахиса и кешью), или тыквенные семечки 30-40 г, или авокадо 1 шт., или оливки 10-15 шт., или кефир (натуральный йогурт) 200-250 мл.

Варианты ужина

1. Овощи (кроме картофеля, свеклы, моркови, тыквы, батата) 300 г и любые три варианта жиров.

2. Белая рыба 150 г, овощи (кроме картофеля, моркови, тыквы, батата) 150 г и любые два варианта жиров.

3. Креветки 150 г, овощи (кроме картофеля, моркови, тыквы, батата) и любые два варианта жиров.

4. Мягкий белый сыр (моцарелла, адыгейский, брынза, фета) 100 г, овощи (кроме картофеля, моркови, тыквы) 200 г и любые два варианта жиров.

Один раз в неделю без ужина (по самочувствию). Специи и соль — по своему вкусу. Овощи — в термообработке (гриль, паровые, тушеные, запеченные). Варианты жиров:

Масло (оливковое, тыквенное, льняное, кунжутное) — 1 чайная ложка;

Льняное семя или кунжутное семя — 1 столовая ложка;

Тыквенные семечки — 1 столовая ложка;

Орехи (кроме арахиса и кешью) — 1 столовая ложка;

Кедровые орехи — 1 столовая ложка;

Половинка авокадо;

Сало — 20 г;

Оливки — 5-6 шт.;

Сливочное масло — 1 чайная ложка;

Тертый пармезан — 1 столовая ложка.

На 15 килограммов благодаря советам диетологов похудела и звезда украинского рэпа Alyona Alyona. Из рациона убрала простые углеводы, а фрукты заменила на овощи. Цель у Алены — сбросить 29 килограммов за год, но из-за карантина в процессе немного притормозила, рассказывает реперша.

— Я похудела и набрала снова. Я в Instagram постоянно освещала все события, происходившие со мной, и как карантин влияет на то, как я худею. И я считаю, что тому, кто стучит — двери откроются. Не получилось в этом году, получится в следующем. Дай Бог, чтобы больше не было локдаунов и можно было спокойно ходить в спортзал, — рассказала она.

Однако реперша не сильно расстраивается, и сделала собственный бодипозитив частью имиджа, который приносит певице славу и большое количество подписчиков в Instagram. На фото почти в неглиже она пародирует всемирно известных звезд.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

— Это не для развлечений. Я обязательно под большинством из пародий пишу текст, касающийся этих пародий. Что я хотела сказать, какая социальная тема меня беспокоит, и обязательно спрашиваю мнение людей. Я все читаю, все учитываю. Надо понимать, куда движется общество, особенно моя аудитория: какая она, что она хочет и что ее трогает, — отметила рэперша.

Звездные диеты — наглядный пример того, как можно похудеть. Но отказ от фруктов, как у Alyona Alyona или сливочного масла, как у Каменских, не всем на пользу, предостерегает врач-диетолог Ольга Безуглая.

— Надо сдать анализы, чтобы подобрать правильную диету, которые покажут обмен белков, жиров и углеводов. Тогда врач сможет увидеть причины набора веса. Далее врач-диетолог поможет, в зависимости от того, какой вид обмена нарушен, подобрать оптимальный рацион, — рассказала Ольга Безуглая.

При нарушении углеводного обмена — будут сокращены углеводы. При нарушении белкового обмена частично рекомендуется сократить белки. И при нарушении жирового обмена — сбалансировать те жиры, которые присутствуют в вашем питании. Поэтому, не откладывайте консультации у диетолога, готовьтесь к лету, потому что оно уже через 12 дней.

Фото: Alyona Alyona, Настя Каменских, Оля Цибульская