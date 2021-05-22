Цена клубники в Украине 2021 и как выбрать лучшую без нитратов

Цены на клубнику в Украине в 2021 году стартовали с 255 гривен. Ведь сезон ягоды начался с большим опозданием почти на месяц. Все из-за холодной весны.

В парниках ушло много электричества, чтобы она созрела, поэтому в некоторых регионах клубника будет стоить как золото.

Факты ICTV рассказывают, когда увеличится ассортимент и подешевеет сладкая ягода и как выбрать раннюю клубнику без нитратов.

Откуда клубника

Сейчас на прилавках появляется херсонская клубника. Цена колеблется от 90 до 150 грн за килограмм. Другой вы пока не найдете. И это не удивительно, потому что Херсонщина — основной отечественный поставщик ранней клубники.

Обеспечивает ягодой южную, центральную и северную Украину. Первый сбор тепличного урожая в Херсоне состоялся 15 апреля, рассказывает владелец местной ягодной фермы Евгений Жаданюк.

— Мы одни из первых, кто начал собирать клубнику. Она у нас в Херсоне ранняя за счет климата. Во-вторых, у нас пески и клубника, как арбуз и томаты, слаще, — рассказал владелец ягодной фермы.

Тепличную клубнику в Херсоне высадили еще в феврале. Много денег ушло на отопление. Неудивительно, что сладкая ягода — недешевая. Первые ягоды месяц назад продавали по 250 грн за килограмм.

— В прошлом году 4 мая мы уже собирали урожай с открытого грунта. Сейчас же он опаздывает на три недели. Примерно 25 мая будем его собирать в этом году. И цена на тепличную сразу упадет, — отметил он.

Цена на клубнику 2021

Херсонскую клубнику фасуют на два сорта: дороже и дешевле. Первый сорт упаковывают в закрытые пластиковые контейнеры и доставляют в супермаркеты. Отпускная цена клубники за килограмм — 90 гривен. Второй сорт — мельче, идет на рынки по 60 грн за килограмм (отпускная цена предприятия).

— Что значит второй сорт? Эта ягода фасуется в открытый пластиковый контейнер, она не полностью запыленная, мелкая. Цена отличается от первого сорта на 40%, — рассказывает Евгений.

В прошлом году в такое же время цена клубники в Украине за килограмм в среднем была 85 грн. В этом году — вдвое больше. Холодная весна помешала урожаю сойти вовремя. Поэтому грунтовая ягода задерживается на несколько недель, жалуется аграрий из-под Киева Валентин Рожко. У него теплиц нет, выращивает только в открытом грунте, поэтому торговать пока нечем.

— Клубника только начала первое цветение. Возможно через две недели будет первый урожай. Цвет не поврежден, вредителей нет. Кажется урожай будет больше чем в прошлом году, — рассказал Валентин.

А это значит, что уже через две недели цена за килограмм клубники будет от 50 до 90 грн. Чем больше клубники, тем меньше цена.

Тепличная или грунтовая

Клубника с поля не только в цене выигрывает, по сравнению с парниковой, но и вкусом. В теплице ягода не получает надлежащей солнечной радиации, поэтому она бледнее и менее сладкая, чем грунтовая.

— Качество клубники, которая выращивается на поле, выше по своим свойствам. Солнце все нам дает — сами понимаете, — рассказал аграрий Валентин.

Клубничное фиаско

А вот жители западной страны в этом году будут лакомиться в основном как раз тепличной клубникой. Урожай на открытых грунтах залили майские дожди, что не редкость в западных регионах. Фермеры не хотят рисковать и высаживают ягоду в теплицах.

Вырастить один гектар клубникиники стоит от €2 до €5 тыс. А еще зарплата рабочим, удобрения, полив, — рассказывает владелец ягодного хозяйства в Ивано-Франковске Богдан Лутчин.

— Прошлый год был тяжелый. Его никто не хочет вспоминать, потому что были заморозки два раза, плюс еще был дождь. И очень-очень многие хозяйства понесли большие потери. Цена была высока. Но есть такая вероятность, что в этом году она тоже будет огого! Мы сначала продавали по 255 грн за килограмм. Сейчас немножко меньше, — рассказал владелец ягодного хозяйства.

Выращиванием клубники Богдан занимается шесть лет. Он — исключение из правил, потому что Прикарпатье никогда не считали клубничным раем. А вот его сладкое фермерское хозяйство входит в 50 лучших клубничных предприятий Украины. В прошлом году на его хозяйстве собрали 14 тонн сочной ягоды. В этом году планируют собрать 30 тонн.

— Научились выращивать на своих же ошибках. Немножко ездили за границу и поняли, что можем так же выращивать, и ничем мы не хуже, чем наши зарубежные друзья. Люди у нас работящие, только надо немножко энтузиазма и погоду хорошую, — отметил Богдан.

Из-за слишком холодной зимы в этом году урожай клубники опоздал минимум на две недели. Впереди ее ждет еще одно испытание — июньские дожди.

— Важный фактор — это погодные условия. Видим, что климат меняется и это не один год. И риск есть всегда — если не заморозки, то дожди. И каждый раз, каждый год сталкиваемся с какими-то разными проблемами, — подытожил он.

Однако в основном в стране клубничная урожайность будет высокой. В разгар сезона аналитики Ассоциации ягодников Украины вообще прогнозируют цены 2019-го года.

— В разгар сезона будет до 30 грн за килограмм — это уже для конечного потребителя. Это та цена, которую мы можем видеть на прилавках. Так как сейчас очень много клубники на полях, — отмечает аналитик ассоциации Мария Лакеева.

Как выбрать клубнику на рынке

А где и как выбрать клубнику без нитратов, рассказала диетолог Анна Еременко. Если ягода не ароматная — это означает, что в ней химикаты и пестициды.

А вот если вы слышите клубничный насыщенный запах — значит хорошая. Внешний вид ягоды тоже может многое рассказать, добавляет Анна.

— Если вы любите сладкую клубнику — смотрите на расстояние от ягодки до хвостика. Если есть расстояние и хвостик не прилегает к клубничке, то она будет сладкой. Если хвостик прилегает к ягодке — клубника будет немного кисловатой, — рассказала диетолог.

А еще на клубнике не должно быть желтых косточек — это значит, что созревание ягоды было искусственно ускорено. Сок не пускает — это тоже признак наличия нитратов. Но если клубника и прошла все этапы проверки, то много есть диетолог не рекомендует из-за риска проявлений аллергии. Максимум — 300 граммов в день и после обеда.