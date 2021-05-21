22 мая верующие отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца. Этот праздник в народе называют “Весенним Николаем”, “Летним Николаем”, “Теплым Николаем». Его в церковный календарь нашей страны ввел митрополит Ефрем в конце XI века.

Также 22 мая отмечают Международный день биологического разнообразия — день, посвященный тому, чтобы убедиться, что Земля остается местом, где все существа — независимо от того, в какой среде они живут — могут не только жить, но и процветать.

Именины сегодня отмечают: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Акулина, Семен.

Народные приметы и традиции

Если на Теплого Николая идет дождь, будет хороший урожай;

Утренняя роса на Николая считается целебной, ею пытаются умыться, чтобы быть красивым и здоровым, также полезно походить по траве босиком;

Издавна считается, что Святой Николай покровительствует влюбленным, поэтому молодожены и те, кто собирался играть свадьбу, просили защиты и помощи у святого;

На это религиозный праздник можно работать: дома, в саду и на огороде. Поэтому в этот день лучше убрать в доме, ведь святой не любит беспорядка.

Что нельзя делать сегодня

Категорически нельзя стричься на Николая Чудотворца;

В этот день запрещено брать в руки ножницы;

На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе семь лет семья будет терпеть нищету и бедствия;

Ко дню Святого Николая нельзя иметь долг, иначе не будет финансового успеха весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Календарь праздников на 2021

В 2021 году украинцев ждет множество разнообразных праздников. Некоторые отмечаются на государственном уровне и приносят нам дополнительные выходные, но есть даты, в которые просто нужно вспомнить об определенном событии или проблеме или поздравить друзей и близких с их профессиональным праздником.

Для того, чтобы не пропустить ни один важный день, смотрите календарь неофициальных праздников от Фактов ICTV.