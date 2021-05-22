В финальном выпуске реалити-шоу Холостяк Михаил Заливако определился с победительницей и решил продолжить отношения с Аней.

На этот раз в финал прошли сразу три девушки, поэтому для того, чтобы выбрать двух финалисток, холостяк устроил небольшую встречу с ними.

Во время нее холостяк пригласил девушек в большой мебельный центр и предложил выбрать мебель для их будущей потенциальной квартиры.

В ходе общения Михаил выяснял, как девушки относятся к быту и семейной жизни.

После свидания он дал розы Ане и Юле и решил попрощаться с Розали. По его словам, их чувства угасли и он больше не чувствует, что они пара.

— Я не ожидал что сегодня будет так много не нас, — сказал Михаил Розали на прощание.

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После этого финалисток, как и необходимо, стало две, и с каждой из них Михаил провел последнее свидание в Дубае.

Свидание Ани и Миши в финале шоу Холостяк

Аню Михаил пригласил в экстремальный парк развлечений, где пара попробовала все самые высокие горки и быстрые карусели.

Несколько раз во время свидания Михаил говорил, что ему очень нравится, как он чувствует себя рядом с Аней, поэтому в конце посещения парка развлечений он подарил девушке огромную мягкую игрушку.

После парка развлечений влюбленные отправились в необычный дубайский ресторан, столы которого держатся на подъемном кране.

Там Михаил и Аня успели немного поспорить о том, где они будут жить, если Анна станет избранницей холостяка, поскольку она проживает в Киеве, а Михаил в Харькове.

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Свидание Юли и Миши в финале шоу Холостяк

Юлию Миша пригласил покататься на сноуборде, так как хотел немножко развеселить девушку, которая всегда вела себя с ним спокойно.

Оказалось, что Юля совсем не умеет кататься на сноуборде, поэтому Михаил взялся ее учить, это еще больше сблизило пару.

Сюрпризом для девушки стали настоящие пингвины, которых ей показал Михаил.

После развлечений пара отправилась в ресторан с чрезвычайным видом на дубайские фонтаны. Во время ужина Михаила покорила честность и искренность девушки, они говорили о любви, отношениях и семейной жизни.

После этого пара уединилась в романтической комнате со свечами. Юля призналась Михаилу в любви, а он сказал, что у него тоже есть романтические чувства к девушке.

В конце свидания пара решила поиграть в шашки на поцелуи.

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После окончания свиданий все три героя еще раз вспомнили свой путь на проекте и развитие своих отношений. Михаил объяснил, почему отдает кольцо именно Ане.

— Я люблю тебя. Это больше, чем влюбленность, — сказал Михаил Ане, прежде чем вручить кольцо.

Холостяк 11

В 11 сезоне главным героем шоу Холостяк стал бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

31-летний Михаил сразу предупредил, что все решения будет принимать быстро, но впервые за 11 сезонов не попрощался ни с кем на первой вечеринке, чтобы иметь возможность лучше познакомиться с участниками.

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