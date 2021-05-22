22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Этого святого чествуют дважды в год: 19 декабря — День святого Николая, а 22 мая — святителя Николая Чудотворца (весеннего).

Зимняя дата связана с его смертью, а весенняя — с перенесением мощей святого в город Бари.

В православии его считают покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев, а еще моряков.

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Что нельзя делать на Николая Весеннего

Заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.

Запрещено стричься на Николая Чудотворца.

В целом в этот день не желательно брать в руки ножницы.

На Николая не стоит отказывать никому, кто попросит о помощи.

Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Народные приметы на 22 мая

Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.

Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

Гром ночью предвещает хорошую погоду днем.

Если ольха зацвела – пора гречиху сеять.

Тем, кто на Николая нищего накормит, не быть в нужде.

22 мая нужно обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.

Нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была счастливой.

Православные праздники в 2021

Пасху православные христиане уже отпраздновали, но впереди еще две даты, которые связаны со Светлым Христовым Воскресением.

Это Вознесение Господне, которое приходится на 10 июня, и День Святой Троицы (20 июня). Они относятся двунадесятым переходящим праздникам, которые не имеют постоянной даты.

Полная информация о датах праздников, постах и поминальных днях собрана в церковном календаре 2021 на Фактах ICTV.