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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Николай Чудотворец весенний: приметы и что нельзя делать 22 мая

Микола Чудотворець

22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Этого святого чествуют дважды в год: 19 декабря —  День святого Николая, а 22 мая — святителя Николая Чудотворца (весеннего).

Зимняя дата связана с его смертью, а весенняя — с перенесением мощей святого в город Бари.

В православии его считают покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев, а еще моряков.

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Что нельзя делать на Николая Весеннего

  • Заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.
  • Запрещено стричься на Николая Чудотворца.
  • В целом в этот день не желательно брать в руки ножницы.
  • На Николая не стоит отказывать никому, кто попросит о помощи.
  • Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Народные приметы на 22 мая

  • Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
  • Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
  • Гром ночью предвещает хорошую погоду днем.
  • Если ольха зацвела – пора гречиху сеять.
  • Тем, кто на Николая нищего накормит, не быть в нужде.
  • 22 мая нужно обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.
  • Нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была счастливой.

Православные праздники в 2021

Пасху православные христиане уже отпраздновали, но впереди еще две даты, которые связаны со Светлым Христовым Воскресением.

Это Вознесение Господне, которое приходится на 10 июня, и День Святой Троицы (20 июня). Они относятся двунадесятым переходящим праздникам, которые не имеют постоянной даты.

Полная информация о датах праздников, постах и поминальных днях собрана в церковном календаре 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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