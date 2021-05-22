22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Этого святого чествуют дважды в год: 19 декабря — День святого Николая, а 22 мая — святителя Николая Чудотворца (весеннего).
Зимняя дата связана с его смертью, а весенняя — с перенесением мощей святого в город Бари.
В православии его считают покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев, а еще моряков.
Что нельзя делать на Николая Весеннего
- Заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.
- Запрещено стричься на Николая Чудотворца.
- В целом в этот день не желательно брать в руки ножницы.
- На Николая не стоит отказывать никому, кто попросит о помощи.
- Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.
Народные приметы на 22 мая
- Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
- Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
- Гром ночью предвещает хорошую погоду днем.
- Если ольха зацвела – пора гречиху сеять.
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Тем, кто на Николая нищего накормит, не быть в нужде.
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22 мая нужно обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.
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Нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была счастливой.
Православные праздники в 2021
Пасху православные христиане уже отпраздновали, но впереди еще две даты, которые связаны со Светлым Христовым Воскресением.
Это Вознесение Господне, которое приходится на 10 июня, и День Святой Троицы (20 июня). Они относятся двунадесятым переходящим праздникам, которые не имеют постоянной даты.
Полная информация о датах праздников, постах и поминальных днях собрана в церковном календаре 2021 на Фактах ICTV.