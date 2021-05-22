Николай Чудотворец – очень почитаемый святой у православных христиан, поэтому в церковном календаре ему посвящено два праздника, а день ангела Николая можно праздновать почти 160 раз в год.
19 декабря украинцы отмечают День святого Николая, а 22 мая – Николая весеннего (святителя Николая Чудотворца). В народе его еще называют Николай Летний.
Этот святой является покровителем детей, моряков, путешественников, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев.
Имя Николай имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух слов никос — победитель и лаос — народ, то есть победитель народов.
22 мая День ангела празднуют маленькие и большие Николаи. Если среди ваших близких, друзей и знакомых есть мужчины с таким именем, не забудьте их поздравить. Факты ICTV предлагают подборку картинок с Днем ангела Николая.
Поздравления в открытках с днем ангела Николая
СМС-поздравления с днем ангела Николая
***
Николай, тебе хочу напомнить —
Твой день ангела сегодня наступил,
Счастья пусть опять нахлынут волны,
Сбудется все то, о чем просил.
Пусть тебе все в жизни удается,
Я хочу везенья пожелать,
Пусть скорей удача улыбнется,
Чтобы не смел ты счастье потерять!
***
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
***
Желаю Коле в именины —
Ты будь всегда, везде мужчиной.
Своей ты силы не стесняйся,
А показать ее старайся,
Чтобы всегда тебе везло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу удачи пожелать,
И неприятностей не знать.
Церковные праздники в мае 2021
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