Николай Чудотворец – очень почитаемый святой у православных христиан, поэтому в церковном календаре ему посвящено два праздника, а день ангела Николая можно праздновать почти 160 раз в год.

19 декабря украинцы отмечают День святого Николая, а 22 мая – Николая весеннего (святителя Николая Чудотворца). В народе его еще называют Николай Летний.

Этот святой является покровителем детей, моряков, путешественников, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев.

Имя Николай имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух слов никос — победитель и лаос — народ, то есть победитель народов.

22 мая День ангела празднуют маленькие и большие Николаи. Если среди ваших близких, друзей и знакомых есть мужчины с таким именем, не забудьте их поздравить. Факты ICTV предлагают подборку картинок с Днем ангела Николая.

Поздравления в открытках с днем ангела Николая

СМС-поздравления с днем ангела Николая

***

Николай, тебе хочу напомнить —

Твой день ангела сегодня наступил,

Счастья пусть опять нахлынут волны,

Сбудется все то, о чем просил.

Пусть тебе все в жизни удается,

Я хочу везенья пожелать,

Пусть скорей удача улыбнется,

Чтобы не смел ты счастье потерять!

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

***

Желаю Коле в именины —

Ты будь всегда, везде мужчиной.

Своей ты силы не стесняйся,

А показать ее старайся,

Чтобы всегда тебе везло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу удачи пожелать,

И неприятностей не знать.

Церковные праздники в мае 2021

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