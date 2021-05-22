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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Рукопись Эйнштейна со знаменитой формулой продали за более $1,2 млн

Рукопись Эйнштейна со знаменитой формулой продали за более $1,2 млн

Рукописное письмо физика Альберта Эйнштейна с формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе RR Auction.

Аукционный дом получил от покупателя за письмо легендарного физика $1 243 707.

По словам архивистов проекта Einstein Papers Project в Калифорнийском технологическом институте и Еврейского университета в Иерусалиме (где находятся документы Эйнштейна), всего в мире есть только четыре рукописных письма физика.

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Проданное письмо с формулой Альберт Энштейн написал в 1946 году в ответ на запрос физика Людвика Зильберштейна.

Первоначальная цена рукописного письма стартовала от $400 тыс. долларов. Имя покупателя письма не называется.

Конституция Пилипа Орлика

Швеция временно передаст Украине оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика 1710 года по случаю 30-летия независимости Украины.

Оригинал документа летом можно будет увидеть на территории заповедника София Киевская. Позже его вернут в Швецию.

Источник: RR Auction

Фото: Pexels

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