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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сильный ветер и пожарная опасность: в Украине изменится погода

Погода ICTV

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об изменении погодных условий на территории Украины.

По данным ДСНС, днем ​​22 мая в западных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Также 22-23 мая в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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По данным Укргидрометцентра, в то же время 23-24 мая на реках бассейна Днестра, в частности во Львовской и Ивано-Франковской области, ожидается подъем уровней воды на 0.3 — 1.0 м в связи с ожидаемыми дождями. ДСНС прогнозирует, что это произойдет без негативных последствий.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погода в Украине 22 мая будет сухой и солнечной. В столице осадков не ожидается.

В то же время погода 23 мая ухудшится — западную и южную часть Украины накроют дожди с грозами. В столице также будут дожди. Подробнее о погоде на выходные 22 и 23 мая в Украине — читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

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