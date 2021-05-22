23 мая в мире отмечается день черепахи. Этот необычный праздник был основан в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах.

Соответствующая организация в 1990 году основана энтузиастами в Малибу для сохранения популяции черепах в окрестностях города.

23 мая — какой сегодня праздник

Христиане западного обряда в этот день отмечают Пятидесятницу.

Ее празднуют на 50-й день после праздника Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

Также 23 мая отмечается в Украине день святого равноапостольного Симона Зилота. Народное название праздника — Симонове зело или Семик.

Кроме того, 23 мая – День героев Украины, основанное в честь украинских воинов в день морской пехоты.

Приметы на 23 мая

Если в этот день пойти в лес за лечебным зельем, оно будет более полезным;

если в этот день дождит — лето стоит ожидать дождливым;

сильный ветер с дождем — к теплой погоде;

весь день кучевые облака — погода улучшится;

активно летают пчелы — к солнечному дню.

Что нельзя делать 23 мая

Нельзя трудиться на земле – в древности такая работа в этот день считалась грехом;

не стоит убираться в квартире;

нельзя заниматься стиркой;

не рекомендуется шитье в этот день.

Именины 23 мая

Сегодня день ангела празднуют: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл, Василий.