23 мая в мире отмечается день черепахи. Этот необычный праздник был основан в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах.
Соответствующая организация в 1990 году основана энтузиастами в Малибу для сохранения популяции черепах в окрестностях города.
23 мая — какой сегодня праздник
Христиане западного обряда в этот день отмечают Пятидесятницу.
Ее празднуют на 50-й день после праздника Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.
Также 23 мая отмечается в Украине день святого равноапостольного Симона Зилота. Народное название праздника — Симонове зело или Семик.
Кроме того, 23 мая – День героев Украины, основанное в честь украинских воинов в день морской пехоты.
Приметы на 23 мая
- Если в этот день пойти в лес за лечебным зельем, оно будет более полезным;
- если в этот день дождит — лето стоит ожидать дождливым;
- сильный ветер с дождем — к теплой погоде;
- весь день кучевые облака — погода улучшится;
- активно летают пчелы — к солнечному дню.
Что нельзя делать 23 мая
- Нельзя трудиться на земле – в древности такая работа в этот день считалась грехом;
- не стоит убираться в квартире;
- нельзя заниматься стиркой;
- не рекомендуется шитье в этот день.
Именины 23 мая
Сегодня день ангела празднуют: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл, Василий.