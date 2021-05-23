24 мая погода в Украине будет немного переменчивой. В северные, восточные и центральные области нагрянут дожди с грозой, которые могут продолжиться и ночью.

В то же время в западных и южных областях украинцев ожидает совершенно иная картина — в этих регионах будет солнечная погода, однако дождь может нагрянуть ночью.

24 мая днем на юге будет температура от +21 до +24, на востоке от +22 до +25, в центре от +18 до +20, на севере от +19 до +21, на западе от +19 до +21. В Киеве днем будет дождь с грозой, температура от +18 до +20.

Ночью на территории Украины температура воздуха упадет на десяток градусов. Температура будет держаться преимущественно на уровне от +9 до +14.

На юге ночью температура от +11 до +14, на востоке от +11 до +12, в центре от +11 до +13, на севере от +11 до +14, на западе от +8 до +10. В Киеве ночью будет дождь, температура от +11 до +13.

Погода на лето 2021

Согласно данным синоптиков, погода летом 2021 в Украине будет немного переменчивой. Таким образом будут как периоды жары, так и похолодания.

В то же время июль 2021 может удивить украинцев нехарактерным для этого месяца количеством осадков. Смотрите полный прогноз погоды на лето 2021 в Украине в материале на сайте Факты ICTV.