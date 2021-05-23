Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий на территории Украины.

В частности днем в Полтавской и Сумской областях днем и ночью в западных, северных, центральных регионах будут значительные дожди (1 уровень опасности, желтый).

Также ночью 24 мая в Киевской области ожидаются значительные дожди и местами с грозой (1 уровень опасности, желтый).

В городе Киеве 24 мая ночью также произойдут значительные дожди (1 уровень опасности, желтый).

Погода в Украине

24 мая погода в Украине будет немного изменчивой. В северные, восточные и центральные области нагрянут дожди с грозами, которые могут продлиться и ночью.

В то же время в западных и южных областях Украинской ожидает совсем другая картина днем — в этих регионах будет солнечная погода, однако дождь может нагрянуть ночью.