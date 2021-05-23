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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сильные дожди: в Украине ухудшатся погодные условия

Сильные дожди: в Украине ухудшатся погодные условия

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий на территории Украины.

В частности днем в Полтавской и Сумской областях днем и ночью в западных, северных, центральных регионах будут значительные дожди (1 уровень опасности, желтый).

Также ночью 24 мая в Киевской области ожидаются значительные дожди и местами с грозой (1 уровень опасности, желтый).

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В городе Киеве 24 мая ночью также произойдут значительные дожди (1 уровень опасности, желтый).

Погода в Украине

24 мая погода в Украине будет немного изменчивой. В северные, восточные и центральные области нагрянут дожди с грозами, которые могут продлиться и ночью.

В то же время в западных и южных областях Украинской ожидает совсем другая картина днем — в этих регионах будет солнечная погода, однако дождь может нагрянуть ночью.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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