24 мая в Украине отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник был установлен указом президента от 17 сентября 2004 года.
В этот день принято вспоминать создателей славянской письменности – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Благодаря им в 863 году появилась славянская азбука, которую в последствии назвали кириллицей в честь одного из братьев.
24 мая – какой сегодня праздник
С 1999 года 24 мая празднуется Европейский день парков. Именно в этот день в Швеции появился первый из девяти национальных парков на континенте.
Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день шизофрении, Международный женский день за мир и разоружение, Всемирный день видеоигр, а также День валяния в траве.
Православная церковь чтит память святого мученика Мокия, называемого в народе Мокрым.
Приметы на 24 мая:
- Дождь на Мокия – к влажному лету;
- если закат солнца багряный – жди гроз лето;
- туман стелется землей – скоро начнется буря;
- если 24 мая сухо и жарко – летом жди засухи;
- если вымокнуть под дождем –волосы были красивыми.
Что нельзя делать 24 мая:
- Селяне не выходят на работу в поле, иначе град побьет посевы;
- нельзя ничего никому давать – это может принести в семью бедность.
Именины 24 мая
Сегодня день ангела отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Мокий, Никодим и Ростислав.