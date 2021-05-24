24 мая в Украине отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник был установлен указом президента от 17 сентября 2004 года.

В этот день принято вспоминать создателей славянской письменности – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Благодаря им в 863 году появилась славянская азбука, которую в последствии назвали кириллицей в честь одного из братьев.

24 мая – какой сегодня праздник

С 1999 года 24 мая празднуется Европейский день парков. Именно в этот день в Швеции появился первый из девяти национальных парков на континенте.

Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день шизофрении, Международный женский день за мир и разоружение, Всемирный день видеоигр, а также День валяния в траве.

Православная церковь чтит память святого мученика Мокия, называемого в народе Мокрым.

Приметы на 24 мая:

Дождь на Мокия – к влажному лету;

если закат солнца багряный – жди гроз лето;

туман стелется землей – скоро начнется буря;

если 24 мая сухо и жарко – летом жди засухи;

если вымокнуть под дождем –волосы были красивыми.

Что нельзя делать 24 мая:

Селяне не выходят на работу в поле, иначе град побьет посевы;

нельзя ничего никому давать – это может принести в семью бедность.

Именины 24 мая

Сегодня день ангела отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Мокий, Никодим и Ростислав.