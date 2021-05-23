День ангела Таисии: поздравления в картинках и СМС

День ангела 23 мая отмечают женщины с именем Таисия.
Считается, что у представительниц прекрасного пола с этим именем сокровенный характер, но при этом они достаточно независимы.
Таисия — самолюбива, но осторожна. С близкими и друзьями Таисии рассудительны, общительны и любознательны — им интересно изучать незнакомых людей и присматриваться к ним.
По случаю именин Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках и СМС с днем Таисии.
Твое имя звучит, словно тайна,
Поздравления тебе посвящаю,
С именинами, милая Тая,
От души я тебя поздравляю!
Будь всегда весела и беспечна,
Пусть тебя не застигнет ненастье,
Пусть окутает нежные плечи
Долгожданное светлое счастье!
Пусть твой ангел всегда будет рядом,
Укрывая крылом осторожно,
И пусть звездочки из звездопада
Воплощают все то, что возможно!
Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пожелания удачи, любви
Вы примите, Тая, от нас,
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.
Календарь праздников на 2021 год
В Украине есть немало праздников, которые отмечают представители различных профессий.
Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, в мае как минимум шесть профессиональных праздничных дат.
Среди них — День банковских работников, День морской пехоты Украины, Всемирный день метролога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.