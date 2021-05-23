День ангела Таисии: поздравления в картинках и СМС

День ангела 23 мая отмечают женщины с именем Таисия.

Считается, что у представительниц прекрасного пола с этим именем сокровенный характер, но при этом они достаточно независимы.

Таисия — самолюбива, но осторожна. С близкими и друзьями Таисии рассудительны, общительны и любознательны — им интересно изучать незнакомых людей и присматриваться к ним.

По случаю именин Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках и СМС с днем Таисии.

Твое имя звучит, словно тайна,

Поздравления тебе посвящаю,

С именинами, милая Тая,

От души я тебя поздравляю!

Будь всегда весела и беспечна,

Пусть тебя не застигнет ненастье,

Пусть окутает нежные плечи

Долгожданное светлое счастье!

Пусть твой ангел всегда будет рядом,

Укрывая крылом осторожно,

И пусть звездочки из звездопада

Воплощают все то, что возможно!

Поздравляю с Днем Ангела Вас!

Пожелания удачи, любви

Вы примите, Тая, от нас,

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

Календарь праздников на 2021 год

В Украине есть немало праздников, которые отмечают представители различных профессий.

Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, в мае как минимум шесть профессиональных праздничных дат.

Среди них — День банковских работников, День морской пехоты Украины, Всемирный день метролога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.