Гороскоп на май 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на май 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Первая и вторая декады мая 2021 относительно спокойные, но в это время нужно успеть сделать как можно больше, так как с 26 мая по 10 июня ожидается коридор затмений, а с 30 мая по 23 июня ретроградный Меркурий.

Не теряйте ни минуты в мае, даже если очень устали или уже разочарованы из-за происходящих событий и ограничений. До 26 мая можно повернуть любую ситуацию в выгодную и полезную для себя сторону.

С 14 по 25 мая – очень благоприятный период. В первых числах месяца стоит поставить перед собой цели на весь месяц, необходимо усердно над ними работать и уже к середине этого периода вы сможете получить первые результаты.

Новолуние в Тельце 11 мая 2021 откроет перед всеми прекрасные возможности в плане финансов. Период с 1 по 25 мая стоит использовать по максимуму, можете смело планировать на это время самые важные дела. С 26 мая по 23 июня 2021 года вы окажитесь в состоянии определенного застоя. Но зато в это время можно будет хорошо отдохнуть.

Завершение месяца очень непростое, поэтому заранее позаботьтесь о своем финансовом комфорте, моральном спокойствии, чтобы сохранить свое психическое и физическое здоровье.

Гороскоп для Овнов

Ваш потенциал возрастет, вы почувствуете жизненные силы, но не спешите бросаться в крайности. Стоит грамотно распорядиться своими силами, и тогда месяц окажется достаточно эффективным. Ваши тайны могут стать достоянием общественности. В этот период вас ожидают события, которые способны вызвать сильные эмоции. Ваш успех зависит от способности контролировать свое состояние. Вторая половина месяца — это пик реализации во многих сферах. Вы обретете то, что поможет ощутить уверенность в завтрашнем дне. Ближе к концу месяца приготовьтесь к ситуациям, которые могут проверять вас на прочность.

Гороскоп для Тельцов

В этот период могут разрушиться некие устоявшиеся связи из-за потребности в свободе. В это время у вас не получится действовать так, как вам хочется, особенно ближе к концу месяца. Вы ощутите некий кризис, конкуренцию и давление со стороны начальства. Однако на фоне внешней напряженной ситуации появится шанс, что вас заметят и оценят вашу индивидуальность. Постарайтесь говорить о себе, о своих достижениях, даже если вас не слышат. Так ваши неприятности закончатся благополучно. Чтобы не случилось, у вас есть возможность избавится от негативных качеств и трансформировать их в достоинства.

Гороскоп для Близнецов

В мае на вас ожидают события, которые признаны принести изменения в вашу жизнь. Приготовьтесь к тому, что некоторые деловые и личные отношения возобновятся. Также в это время ожидаются неожиданные встречи и происшествия в личной жизни. Однако в мае вопросы финансов и имущества отойдут на второй план. В вас загорится огонек, который даст толчок к новым духовным ценностям. В вашем знаке 26 мая ожидается затмение, а это, в свою очередь, повлияет на способность правильно доносить информацию, а также вам будет сложно формулировать свои мысли. К концу мая вы можете потерять ощущение стабильности, а вот тревога и паника вас наоборот догонят. Не перегружайте себя, старайтесь действовать осмысленно.

Гороскоп для Раков

Могут наблюдаться перепады в настроении, возможны приступы гнева и раздражительности. Могут обостриться хронические заболевания, возможны скачки давления. Лунное затмение 26 мая очень сильно поменяет вашу повседневность, но совершенно не обязательно, что это будут преобразования в негативную сторону. Усугубят ситуацию излишняя капризность и плаксивость. Возможны искушения, столкновения с соблазнами. Нужно держаться, так как исправить ошибки, совершенные в третьей декаде месяца, будет очень сложно. В мае проверяется уровень вашей осознанности.

Гороскоп для Львов

Максимальную свободу действий вы получите в первой половине мая. В этот период вам удается взять на себя роль лидера и реализовать некоторые свои цели и задачи. Ближе к третьей декаде месяца, эмоции будут мешать работе, поэтому, старайтесь не паниковать, чтобы не упустить благоприятные возможности. Денежные вопросы вызывают тревогу, однако все будет хорошо, если вы отложите важные покупки на некоторый период. В финансовых делах возможны различные неожиданные события, выходящие за рамки повседневных забот, приходится многое менять, подстраиваться под обстоятельства.

Гороскоп для Дев

Необходимость рутинной работы тяготит как никогда. Появляется стремление к обновлению личных отношений, возможны попытки преодолеть скуку и обыденность. Первая и вторая декады мая благоприятны для занятий наукой, приобретения оргтехники. К концу месяца формируются обстоятельства, способствующие мрачным и пессимистическим настроениям, вплоть до психологического срыва. Внутреннее на­пряжение физических и психических сил желательно направить на внешнюю активность. В первой половине мая старайтесь проявить лидерские качества, развить умение тонко чувствовать настрой и потребности коллектива.

Гороскоп для Весов

Паритет и сотрудничество помогут избежать многих возможных неприятностей. К концу месяца вы станете более эмоциональными, чувствительными и агрессивными. Можно легко поддаться чужому влиянию. Чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций, полезна интенсивная физическая деятельность, работа на износ, спорт. Рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами может навредить общему делу. Обидчивость и сверхчувствительность мешает в решении многих финансовых задач. Воздержитесь от существенных трат, — в последствии они могут оказаться ненужными.

Гороскоп для Скорпионов

Избавьтесь от иллюзий и вы обретете свободу. Духовный рост предшествует личностному росту и достижению целей. Вы способны любую ситуацию трансформировать в нужном вам направлении, происходит мобилизация внутренних резервов в кризисных ситуациях. Важный месяц — вы способны понять высший смысл глобальных процессов и найти для себя в этом что-то полезное. Старайтесь не уходить в себя, общайтесь с людьми – в онлайн формате или как получается в нынешних условиях, иначе закрытые внутри себя эмоции и перехлест страстей могут дать головные боли, эмоциональные срывы, взвинченность, разрушительное настроение.

Гороскоп для Стрельцов

Усиливается ваш энергетический потенциал, а также стремление внушить свою точку зрения. Из-за этого осложняются взаимоотношения с коллективом. Повышается опасность пострадать в местах большого скопления людей. Воспользуйтесь потенциалом этого месяца и попробуйте преобразовать свои жизненные сферы. До 26 мая – в целом, благоприятный период, возможно удачное стечение обстоятельств и возможности выйти из сложных эмоциональных состояний. Анализ пройденного пути позволит сделать правильные выводы, обрести душевный покой, что даст невидимую защиту, невосприимчивость к дурным влияниям извне.

Гороскоп для Козерогов

Вы укрепите внутренние позиции, ощутите уверенность в себе, а также сможете решить сложно проблемы. Будьте среди людей, проявляйте активность, вполне возможно благоприятное стечение обстоятельств. Стремление покончить с неприятностями, решить давно наболевшие вопросы, сбросить груз с души, обязательно реализуются. Эмоциональная сдержанность помогает навести порядок в своей жизни, в семейных отношениях и в профессиональной сфере. К концу месяца могут появиться неприятности, однако работа со своим подсознанием откроет вам доступ к внутренним ресурсам и вы сможете найти решения.

Гороскоп для Водолеев

Этот период подходит для творчества, так как у вас появится вдохновение и настроение, а для проблем найдется решение. Вы ощутите жизнь на полную. Благоприятный месяц для духовного развития, философских размышлений, чтения специальной литературы и ее осмысления. Вселенная предоставляет нам благоприятные шансы и возможности для решения финансовых дел, юридических вопросов, взаимоотношений с партнерами, родителями, детьми. Постарайтесь завершить все важные дела до 26 мая. В конце месяца стоит снизить свою социальную активность и сосредоточиться на семейных делах.

Гороскоп для Рыб

Май — хорошее время, чтобы посвятить себя проведению обучающих мероприятий. Также в этот период получится достичь согласия в отношениях с иностранными партнерами. В целом, тема зарубежья будет успешной. Первая половина мая подходит для выяснения отношений с начальством. В это время вы почувствуете уверенность в себе, силу, энергию и спокойствие. Ваша чувствительность к окружающим ритмам возрастет, а также у вас получится гармонично взаимодействовать с внешней средой, решать общественные вопросы. Вы сможете отлично ориентироваться в происходящем.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.