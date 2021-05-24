Гороскоп на неделю, с 24 по 30 мая 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Главное событие на этой неделе – лунное затмение 26 мая. Затмение состоится на оси Близнецы – Стрелец, поэтому для Близнецов и Стрельцов, особенно рожденных в мае и ноябре, это может быть знаковой датой. Но и представители других знаков зодиака могут быть затронуты.

Более подробно о лунном затмении 26 мая можно прочитать в статьи астролога.

Основная тема затмения – закрытие гештальтов. Это период переосмысления и завершения проектов. И, конечно, надо быть осмотрительней при принятии важных решений, так как дни около затмения к этому не располагают. Кроме того, 30 мая разворачивается в ретроградное движение Меркурий, а значит, на выходных многие процессы будут притормаживаться.

Гороскоп для Овнов

Будьте осторожны с заключением договоров, подписанием бумаг и анализом информации. Новости этой недели могут не соответствовать действительности. Собирайте проверочную информацию, не жалейте времени на перепроверку (это не паранойя, а здоровая осторожность). Если в конце недели поступит предложение, не торопитесь соглашаться – лучше отложить на последнюю декаду июня. Знакомства на этой неделе могут быть интересными, увлекательными, легкими, но также недолгосрочными.

Гороскоп для Тельцов

Внимание – на доходы, расходы, ценности и ресурсы. Могут быть мошеннические схемы, попытки получить от вас то, чем вы не готовы делиться. А кроме того, ваша личная рассеянность может послужить источником потерь. В общем, время крупных покупок прошло, и притом надолго (как минимум, до последней недели июня). 25 – 26 мая могут быть бурные выяснения отношений с партнерами, так что сложные вопросы лучше обсудить в другое время.

Гороскоп для Близнецов

Если вы родились в мае, то это лунное затмение – для вас. Вспомните, какие ситуации вы проживали в конце 2020 года. Если тогда возникла какая-то проблема, то, вероятно, она тянется до сих пор, и сейчас у вас будет возможность лучше осознать происходящее, а возможно, и закрыть ее. Будьте также осторожны с тем, что вы слышите и, особенно, повторяете. Не передавайте дальше непроверенную информацию – она может навредить. С партнерами вероятны конфликты – не яростные, но неприятные, вам приходится отстаивать себя. Возможно, кто-то исчезнет из вашего окружения или будут разорваны какие-то отношения. Это не обязательно должно произойти на этой неделе, но сейчас могут быть знаковые ситуации, ведущие к этому.

Гороскоп для Раков

В этот период вы уйдете в себя. Время почистить перышки, покопаться в своих переживаниях, подвести какие-то итоги. Вы можете заметить, что не всегда хватает сил на многочисленные проекты, которые вы могли начать в последние несколько недель. И, возможно, стоит сделать паузу, переключиться на те дела, которые касаются лично вас и вашего развития. Другие вполне справятся самостоятельно – отпускайте и выдыхайте.

Гороскоп для Львов

Надеюсь, что вы вняли рекомендации прошлой недели и не успели дать слишком много обещаний, потому что уже сейчас и в ближайшие четыре недели вы можете столкнуться с тем, что их выполнить не получается, надежды не оправдываются, мечты не сбываются. Все не так плохо, все будет, но просто позднее. Не стоит сейчас рассчитывать на поддержку больших групп людей. Да, вы, как и всегда, блистаете, в светской жизни, но мнение о вас может складываться ложное, не исключено, что вы столкнетесь с последствиями сплетен. Так что берегите репутацию.

Гороскоп для Дев

Девы могут оказаться в центре событий на работе. Продолжается тенденция предыдущей недели, связанная с непроверенной информацией и интригами коллег. И ваши недоброжелатели могут оказаться сильнее. Используйте свою природную силу – точность и скурпулезность. Проверяйте информацию, не бойтесь быть занудами и не соглашайтесь на подозрительно удачные предложения. Сейчас не время для амбициозных целей. Если вы родились в августе, вы также можете ощущать эффект затмения, могут всплыть темы конца 2020 года.

Гороскоп для Весов

Все также активное время для обучения и поездок. Однако сейчас поездке могут расстроиться по недоразумению – проверяйте, все ли документы вы взяли с собой. Если вам нужно сдавать экзамены, позвольте себе выспаться перед ними. Вам нужно отдыхать достаточно, чтобы удерживать нужную концентрацию. Новое же обучение лучше не начинать. Если вы заняты в творческой профессии, то можете ощутить прилив вдохновения.

Гороскоп для Скорпионов

О вложениях и крупных покупках лучше забыть. Вы, конечно, не забудете, но хотя бы отложите. Вы можете узнать важную информацию, которая держалась в тайне или по какой-то причине была вне зоны вашего доступа. Не делайте поспешных выводов – проверьте. Если получаете заманчивое предложение, тоже не торопитесь, а соберите нужные для решения данные. Это хороший период для исследования и расследования ситуаций. Притом в начале недели информация может сама приходить в руки, а начиная с четверга вы можете инициировать целое расследование.

Гороскоп для Стрельцов

Лунное затмение 26 мая состоится в вашем знаке, поэтому для вас эта неделя – время покопаться в своих убеждениях и мотивациях (особенно для тех, кто родился в ноябре). Что именно вас мотивирует, ради чего вы делаете то, что делаете, и стоит ли продолжать этим заниматься? Точно не время подписывать договора и вообще договариваться. Партнеры ненадежны. Возможно, благодаря этой неделе вы поймете, что кто-то вас подводит. Как и Близнецам вам важно вспомнить ситуации конца 2020 года, а также события 2001 – 2003 годов. Они могут прийти к некому завершению или повториться, но вы же уже с новым опытом, так что можете справиться и лучше.

Гороскоп для Козерогов

Не торопитесь вкладывать деньги и приобретать дорогостоящие вещи, особенно если они рассчитаны для бытовых нужд. С этим лучше повременить до 20-х чисел июня. Можно продолжать или заканчивать ранее начатый ремонт. На работе могут подниматься какие-то мелкие вопросы, которые отнимают время, но не жалейте – лучше разобраться сейчас, чем потом весь июнь разгребать недоделки. На протяжении всей недели вы можете быть вовлечены в решение партнерских вопросов. Постарайтесь не выяснять отношения, особенно 26 – 29 мая.

Гороскоп для Водолеев

Затмение 26 мая может быть актуально и для вас, особенно если вы родились в феврале. Оно может проявляться в разных сферах в зависимости от личного гороскопа, но под основным прицелом – семейные отношения (как с партнерами, так и с родителями), а также отношения со старшими людьми (по возрасту и по званию). Возможны споры, недопонимание, формирование ложных представлений о целях друг друга. Не торопитесь делать выводы и хлопать дверьми, увольняться и разводиться. Ищите аналогичные ситуации в прошлом, собирайте и впитывайте информацию.

Гороскоп для Рыб

Текущие финансовые вопросы понемного уходят с первого плана. Они есть (и будут), но вы их решаете уже вполне уверенно. Ваша семья требует все больше времени и вложений вашей энергии. Особенно это касается ваших родителей и старших родственников. Общение с ними сейчас может принести удовольствие и удовлетворение от правильно распределенных ценностей и приоритетов. Дети могут немного напрягать под конец недели, но это не что-то критичное. На работе могут появляться новые возможности в виде новых проектов и повышения.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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