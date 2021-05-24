В Украине в течение 24 мая значительно ухудшатся погодные условия. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о значительных дождях и сильном ветре на территории страны.

В частности, днем ​​24 мая во Полтавской и Сумской областях в Украине пройдут значительные дожди.

В то же время в северных, центральных и южных областях будут порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Также из-за дождей на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3 — 1,0 м без негативных последствий.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 24 мая будет очень изменчивой. В ряде регионов ожидаются значительные дожди с грозой и сильный ветер.

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий и призывают украинцев по возможности оставаться дома.