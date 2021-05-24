День славянской письменности и культуры традиционно отмечают в Украине ежегодно 24 мая. Его празднуют со дня указа президента Украины от 17 сентября 2004 года.

Именно в этот день чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти проповедники христианства сыграли значительную роль в развитии и становлении славянского литературы и культуры.

Кирилл и Мефодий переводили на славянский язык церковные книги, писали оригинальные произведения, проповедовали православие, открывали при церквях школы. А еще они упорядочили славянский алфавит и перевели на церковнославянский язык Евангелие.

Также святого Кирилла считают автором глаголицы. Именно она легла в основу кириллицы — систему письма, на основе которой составляли алфавит много славянских народов.

Украинский язык чрезвычайно богат и разнообразен и относится к группе славянских языков. Поэтому Факты ICTV предлагают вспомнить, какие украинские слова уже вышли из употребления или используются крайне редко.

Правительство одобрило концепцию программы развития украинского языка

Правительство Украины одобрило концепцию госпрограммы всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года.

Целью программы является соблюдение конституционных гарантий и требований законодательства по обеспечению функционирования украинского языка как государственного.