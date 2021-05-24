Как поставить пароль на ноутбук с ОС Windows или Mac OS

Пароль на ноутбуке позволит вам защитить ту информацию, которая на нем хранится. Если вы установите нужную комбинацию, никто запросто не сможет просмотреть то, что есть на вашем устройстве. Также шифр поможет защитить от незаконного проникновения по сети или предотвратить заражение системы вирусами и шпионскими программами.

Пароль состоит из набора символов — букв или цифр. Перед тем, как его устанавливать, обязательно проверьте языковую раскладку на клавиатуре и клавишу CapsLock.

Как поставить пароль на ноутбук с операционной системой Windows или Mac OS — читайте на Фактах ICTV.

Как установить пароль на Windows 7

Нажмите Пуск и перейдите в Панель управления. Из предложенных вариантов выберите Учетные записи пользователей. Нажмите на пункт Создание пароля своей учетной записи. Введите необходимую комбинацию в появившиеся окошки — Новый пароль и Подтверждение пароля. Нажмите Создать.

Как установить пароль на Windows 8

Установка пароля на Windows 8 аналогична его установке на Windows 7 — отличие только в интерфейсе.

Переместите мышку в правый верхний угол на рабочем столе и на появившейся панели выберете Параметры. Из появившихся вариантов нажмите на Изменение параметров компьютера. Выберите вкладку Пользователи и перейдите в Создание пароля. Введите необходимую комбинацию в окошко Новый пароль и повторите ее в Подтверждение пароля. Нажмите Далее и кликните на Готово.

В Windows 8 предлагается установить несколько типов пароля на выбор — простой, пин-код из четырех цифр или графический.

Как установить пароль на Windows 10

Нажмите на Пуск и выберите Параметры (значок в виде шестеренки). Из появившегося списка нужно нажать на Учетные записи. Далее кликните на Варианты входа. Из предложенных вариантов пароля выберете тот, который нужен вам. Нажмите Добавить. Введите придуманную комбинацию в пустые поля, а также укажите подсказку для пароля, на тот случай, если вы его забудете. Нажмите Далее и Готово.



















Как поставить пароль на ноутбук с ОС Windows или Mac OS / 5 фотографий

Как установить пароль на MacBook

На верхней панели инструментов кликните на значок яблока. Выберите пункт Системные настройки. Из появившихся вариантов кликните по Пользователи и группы. Нажмите на Установить пароль. Введите необходимый шифр и подтвердите его.















Как поставить пароль на ноутбук с ОС Windows или Mac OS / 4 фотографии

Как изменить пароль Gmail

Самая популярная и простая в использовании почтовая служба — Gmail, которая создана компанией Google.

Для того, чтобы никто не воспользовался вашей электронной почтой, необходимо установить надежный пароль. Если вы хотите поменять комбинацию, которую установили ранее, на более надежную, Факты ICTV подготовили для вас статью – как изменить пароль Gmail.