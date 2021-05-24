25 мая 2021 года в мире отмечают много разнообразных праздников и памятных дат. В частности, День ботанов (Geek Pride Day), Всемирный день щитовидной железы, День полотенца и Международный день степа.

О самых важных праздниках, а также приметах и запретах, которые выпадают на 25 мая — читайте в материале Фактов ICTV.

Праздник 25 мая

25 мая отмечают Международный день пропавших без вести детей.

Ежегодно с 2002-го этот день отмечают при поддержке Европейской федерации по розыску пропавших детей и тех, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации.

Символ дня — синяя незабудка, которая означает не забывай, помни меня.

Цель — чествования памяти пропавших детей, которые или сами убегают из дома из-за определенных семейных обстоятельств или их похищают злоумышленники.

Также в мире привлекают внимание к поиску пропавших без вести детей и освещают проблему насилия над несовершеннолетними.

В то же время в этом году на 25 мая приходится праздник День филолога.

Этот праздник посвящен лингвистам, литературоведам, учителям, переводчикам, литературным редакторам и всем, кто связал свое образование и профессиональную деятельность с филологией, то есть с языком и литературой.

День ангела 25 мая

25 мая, во вторник, празднуют именины — Антон, Денис, Иван, Петр, Семен и Федор.

Приметы на 25 мая

если утром погода теплая и солнечная, то лето будет засушливое;

если в этот день хорошо цветет рябина — будет богатый урожай льна;

если на реках появились листья белой лилии, то заморозков уже не будет;

если вы заметили много майских жуков на улице — это к засушливому лету;

если вы утром почувствуете запах акации — это к солнечному дню.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Что нельзя делать 25 мая

оставлять грязную посуду на столе;

срывать и приносить домой белые водяные лилии, которое только начинают расцветать;

носить одежду черного и красного цвета незамужним девушкам;

злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Праздники в мае

В мае 2021 года немало важных дат, как международных, так и сугубо украинских.

В частности, 30 мая празднуют День химика, а уже на следующий день, 31 мая — Всемирный день блондинок.

Полный календарь праздников на май 2021 — смотрите на Фактах ICTV.