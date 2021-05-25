Неравнодушные активисты спасли восемь лисят, которым могла угрожать ужасная судьба или жизнь в неподходящих для этих животных условиях.

Продавец из Волынской области пытался продать четырех животных, а еще четырех спасли из сельского хозяйства в Черниговской области.

Сейчас все лисята находятся в реабилитационном центре, специалисты планируют вернуть животных в дикую природу. Однако для этого предварительно проведут все необходимые меры, чтобы лисята чувствовали себя комфортно.

Через две недели всех животных переселят в общий вольер, в котором они смогут пройти процесс одичания. Это поможет им жить в дикой природе.

Активисты призывают украинцев не забирать животных с их природной среды, поскольку им не место в частном доме или квартире.



















В Украине активисты спасли восемь лисят: животных планируют выпустить в дикую природу / 5 фотографий

Медведь из Прикарпатья

В Ивано-Франковской области медведи выходят из леса — одного из них заметили в 800 м от жилых домов.

За два дня он поймал трех поросят и одного кабана. В то же время охотники зафиксировали на видеокамеру, как медведь тянет одного поросенка в лес.

Источник: UAnimals

Фото: UAnimals