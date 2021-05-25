Действительно ли истина в вине? А если так, то в каком? Мы решили выяснить, какой из истинных напитков украинцы предпочитают и действительно ли наше вино может дать фору импортному?

Как известно, больше всего винного винограда растет на юге страны — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. И этой почве, между прочим, завидуют самые требовательные виноделы мира. Совсем не страдают лозы и в нашем западном регионе.

Буквально за несколько последних лет плантации винного винограда распространились по всей стране — даже в Киевской и Черниговской областях.

Лучше всего в северных регионах плодоносят сорта белого винограда. Умеренное солнце и прохладный климат делают ягоды кисловатыми и с остринкой. Именно из таких получается изысканное белое сухое.

Юг же, наоборот, идеален для винограда красных сортов — как для сухих, так и полусладких вин.

Поэтому при покупке любимого напитка важно обращать внимание на сорт винограда, место его выращивания и год изготовления.

Сейчас наши виноделы перенимают моду европейцев, которые прежде всего предпочитают гнаться не за объемами, а за качеством вина. Среди производителей крепких напитков в Украине набирают популярность небольшие и семейные предприятия.

Составить конкуренцию отечественному винопроизводсту решил и известный музыкант Олег Скрипка. На французских дрожжах и советах Пьера Ришара Олег делает три вида сухих вин: красное, белое и розовое. Чтобы каждый мог выбрать свое.

— Любая страна, которая входит в цивилизованный мир, начинает производить вино, и это не просто так. Винолюбие — это часть культуры, — утверждает Олег Скрипка.

Следовательно, покупателей все больше интересует качество вина, которое продают в магазинах. Известная сомелье Анна Янченко попробовала три разных по цене напитка — за 80, 150 и 300 грн.

Первый, хоть и дешевый, но нашему эксперту пришелся по вкусу. Соотношение цены и качества приятно удивило дегустатора.

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А вот самому дорогому экземпляру за 300 грн повезло меньше. По словам сомелье, цена на него неоправданно завышена, что не гарантирует качества.

Третий образец эксперт вообще забраковала. Белое вино за 150 грн, которое обещало быть сухим, оказалось мертвым.

Анна Янченко посоветовала при покупке бутылки белого и розового вина смотреть на год урожая. Он должен быть или последним, или предпоследним.

Другое дело — вина красные. Особенно марочные и купажные. Их можно хранить хоть целую вечность. Главное — держать в покое, с постоянной температурой и влажностью.

Итак, настоящая истина – в качественном и правильно подобранном вине. Главное не утонуть в нем. Поэтому знайте меру и употребляйте с умом.

Вино из одуванчиков

13 мая ежегодно отмечают праздник, который посвящен “кусочку майского солнышка” — одуванчик.

Существует такое мнение, что происхождение праздника уходит своими корнями в французский город Ои, в котором с такой полезной растения готовят множество различных блюд. Например, салат, варенье, супы, борщи, муссы, сыр и даже хлеб.

Главный же кулинарный шедевр из одуванчиков, конечно же, вино. Итак, одуванчик — рецепт вина и что из него готовят.