26 мая украинцы отмечают народный праздник — Лукерьи Комарницы. Он появился из-за множества примет, связанных с поведением комаров в этот день. В древности его называли также: Лукерья, Лукошница, Комарница, Лушка.
Также в этот день православные верующие отмечают Преполовение Пятидесятницы — день, соединяющий два больших христианских праздника — Пасху и День Святой Троицы (Пятидесятница, Зеленое воскресенье). Также по церковному календарю, 26 мая — мученицы Гликерии-дивы и Лаодикия, стража темничного.
В разных странах в этот день отмечают Всемирный день линди-топ (афро-американский парный танец).
Именины 26 мая
26 мая именины празднуют: Василий, Георгий, Макар, Сергей, Александр, Василий, Ефим, Ирина, Юрий.
Приметы на 26 мая
- На улице много комаров — к хорошей погоде.
- Комары пищат — ждите дождя.
- Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.
- Если увидели большого комара, то это к хорошему году.
- Комары вьются — к теплу.
- Много мошек — стоит ждать урожая грибов.
- Если ласточки и стрижи часто летают — к теплу.
Что нельзя делать 26 мая
- Убивать комаров.
- Гулять в лесу.
- Работать в поле или на огороде.
- Купаться в водоемах и близко подходить к ним.
Церковные праздники в мае
Последний месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В частности, в мае отмечают Николая Чудотворца, святого Исидора, преподобной Ефросинии и другие.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на май 2021 в материале Фактов ICTV.