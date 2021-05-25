26 мая украинцы отмечают народный праздник — Лукерьи Комарницы. Он появился из-за множества примет, связанных с поведением комаров в этот день. В древности его называли также: Лукерья, Лукошница, Комарница, Лушка.

Также в этот день православные верующие отмечают Преполовение Пятидесятницы — день, соединяющий два больших христианских праздника — Пасху и День Святой Троицы (Пятидесятница, Зеленое воскресенье). Также по церковному календарю, 26 мая — мученицы Гликерии-дивы и Лаодикия, стража темничного.

В разных странах в этот день отмечают Всемирный день линди-топ (афро-американский парный танец).

Именины 26 мая

26 мая именины празднуют: Василий, Георгий, Макар, Сергей, Александр, Василий, Ефим, Ирина, Юрий.

Приметы на 26 мая

На улице много комаров — к хорошей погоде.

Комары пищат — ждите дождя.

Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.

Если увидели большого комара, то это к хорошему году.

Комары вьются — к теплу.

Много мошек — стоит ждать урожая грибов.

Если ласточки и стрижи часто летают — к теплу.

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Что нельзя делать 26 мая

Убивать комаров.

Гулять в лесу.

Работать в поле или на огороде.

Купаться в водоемах и близко подходить к ним.

Церковные праздники в мае

Последний месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В частности, в мае отмечают Николая Чудотворца, святого Исидора, преподобной Ефросинии и другие.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на май 2021 в материале Фактов ICTV.