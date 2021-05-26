Обладательницы имени Ирина отмечают свои именины несколько раз в году.
Само имя имеет древнегреческое происхождение и скорее всего, происходит от имени Эйрена, что принадлежало древнегреческой богини мира и спокойствия, а означает оно — мирная и спокойная.
А вот святой покровительницей имени считается великомyчениця Ирина Македонская. За свою веру она подвергалась обидам и унижениям и была сожжена на костре в 304 году.
В 2021 году День Ирины отмечаем восемь раз: 29 апреля, 18 мая, 26 мая, 10 августа, 17 августа, 22 августа, 26 августа и 1 октября.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и картинках с Днем ангела Ирины, чтобы вы смогли поздравить дорогих вам обладательниц этого имени.
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Искренняя, рассудительная, интересная и нежная — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
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Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
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Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!
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Милая Иришка, с Днем именин тебя,
Желаем радости, удачи и добра,
Вдохновения от жизни получай,
Никогда не грусти и не унывай.
Будь счастливой и везучей во всём,
Полной чашей пусть будет твой дом,
Будь любимой и желанной всегда,
Судьба пусть щедро наградит сполна.
Религиозные праздники в июне 2021
В июне украинцы отмечают немало церковных праздников, в частности День святой Троицы и Троицкую поминальную субботу.
Чтобы не пропустить ни один важный православный пост или религиозный праздник, смотрите календарь церковных праздников в июне 2021 от Фактов ICTV.