День ангела — Сергея 26 мая: поздравления и значение имени

26 мая отмечается День ангела Сергея. Именины у мужчины с таким именем бывают 63 раза в год.

Факты ICTV узнали значение этого имени, а также подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Сергея.

Значение имени и характер Сергея

Существует две версии происхождения имени Сергей. Согласно первой из них оно происходит от римского имени Sergius, что в переводе с латыни означает – высокий, высокочтимый, ясный, знатный. Такое имя в период Древнего Рима носили люди знатного рода.

По другой версии имя Сергей произошло от латинского словосочетания servi dei – что можно перевести как слуга Бога.

Люди с этим именем чаще всего являются мужественными и находчивыми. Они могут найти выход из любой ситуации. Родственники Сергеев чувствуют себя рядом с ним как за каменной стеной.

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При этом Сергеи обладают врожденным чувством такта, что делает из них прирожденных дипломатов и позволяет достичь успеха практически в любом деле.

Кроме того, Сергеи – общительные люди с очень развитой интуицией. Они легко находят общий язык с окружающими и умеют расположить к себе людей.

Поздравления с Днем ангела Сергея в СМС

С Днём ангела тебя, Серёжа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

Пусть счастье наполняет душу,

И сердце от любви поёт.

Становится всё только лучше,

Удача пусть повсюду ждёт.

***

Сергей, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

***

Сережа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы, любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Поздравляю Вас, Сергей, с именинами!

Сбудутся мечты пускай любимые!

И пусть чашей полной будет дом,

Чтоб любовь всегда царила в нем!

Вам вовек желаю не грустить,

Все, что нужно — сразу находить!

Пусть тоска навеки Вас покинет,

И невзгоды с нею пускай сгинут!

Поздравление с Днем ангела Сергея в открытках



















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