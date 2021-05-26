День ангела — Сергея 26 мая: поздравления и значение имени

26 мая отмечается День ангела Сергея. Именины у мужчины с таким именем бывают 63 раза в год.
Факты ICTV узнали значение этого имени, а также подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Сергея.
Значение имени и характер Сергея
Существует две версии происхождения имени Сергей. Согласно первой из них оно происходит от римского имени Sergius, что в переводе с латыни означает – высокий, высокочтимый, ясный, знатный. Такое имя в период Древнего Рима носили люди знатного рода.
По другой версии имя Сергей произошло от латинского словосочетания servi dei – что можно перевести как слуга Бога.
Люди с этим именем чаще всего являются мужественными и находчивыми. Они могут найти выход из любой ситуации. Родственники Сергеев чувствуют себя рядом с ним как за каменной стеной.
При этом Сергеи обладают врожденным чувством такта, что делает из них прирожденных дипломатов и позволяет достичь успеха практически в любом деле.
Кроме того, Сергеи – общительные люди с очень развитой интуицией. Они легко находят общий язык с окружающими и умеют расположить к себе людей.
Поздравления с Днем ангела Сергея в СМС
С Днём ангела тебя, Серёжа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.
Пусть счастье наполняет душу,
И сердце от любви поёт.
Становится всё только лучше,
Удача пусть повсюду ждёт.
***
Сергей, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!
***
Сережа, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы, любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Поздравляю Вас, Сергей, с именинами!
Сбудутся мечты пускай любимые!
И пусть чашей полной будет дом,
Чтоб любовь всегда царила в нем!
Вам вовек желаю не грустить,
Все, что нужно — сразу находить!
Пусть тоска навеки Вас покинет,
И невзгоды с нею пускай сгинут!
Поздравление с Днем ангела Сергея в открытках
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