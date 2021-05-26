Погода в мае 2021 года обещает быть достаточно переменчивой. Однако уже со 2 мая синоптики прогнозируют потепление на территории Украины.

В Укргидрометцентре на запрос Фактов ICTV рассказали, что в ближайшие 10 дней погода будет переменчивой.

Потепление на Пасху

Потепления в Украине синоптики ожидают на старте мая. Температура воздуха возрастет до 14-20°, а 2 мая в Украине, кроме крайнего запада, прогнозируется 18-24°.

— Потепление будет 1-2 мая. В эти дни температура практически по всей стране составит 18-24°. Но опять же, это потепление не продлится долго, ведь уже с 3 мая с северо-запада в Украину начнет поступать холодная воздушная масса. В результате — температура снова снизится, — отметили в Укргидрометцентре.

Сначала похолодает в западных областях, а во вторник, 4 мая, температура снизится по всей стране. Ориентировочно похолодание продлится до 5 мая. В это время температура в Украине будет в пределах 6-12°. С четверга, 6 мая, температура снова начнет расти.

Согласно прогнозам, в мае средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне 15-18°, в горах – 11-13° тепла, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Осадки в мае

— В начале мая погода обещает быть довольно переменчивой. Кратковременные дожди и грозы ожидаются во всех областях Украины. В том числе 2 мая дожди возможны практически по всей стране, за исключением востока и юго-востока. А уже в понедельник, 3 мая, дожди пройдут на Левобережье. В середине следующей недели на севере и в центре Украины погода также обещает быть с дождями из-за циклона, — отметили в Укргидрометцентре.

Погода на Пасху в Украине

Синоптики прогнозируют, что погода на Пасху в Украине будет холодной, несмотря на то, что главный церковный праздник года выпадает на начало мая.

Не стоит ждать теплой погоды и в течение мая.

Подробный прогноз погоды в Украине на Пасху и май читайте на Фактах ICTV.