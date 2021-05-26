27 мая отмечают День Сидора-Огуречника. По традиции, в этот день высаживали огурцы.

Мученик Исидор родился в III веке в Александрии. Мужчина не поклонялся языческим богам, из-за чего его арестовали.

Во время пыток он радостно прославлял Иисуса. Разгневанный военачальник Нумерий приказал отрубить Исидору язык, но тот продолжал говорить, а Нумерий, напротив, стал немым.

После этого Исидора обезглавили и бросили его тело за городской стеной. Останки мученика тайно похоронили христиане.

Наши предки верили: если на Сидора будет хорошая погода, то и урожай будет щедрым, а после праздника всегда ждали настоящего тепла.

27 мая именины празднуют Максим, Петр и Никита.

Приметы

Солнечная погода – жди хороший урожай.

Если 27 мая прилетели стрижи – будет тепло.

Если в этот день холодно – стоит ждать морозной зимы.

Пасмурная погода – урожая не будет.

Чего нельзя делать 27 мая

Выяснять отношения с близкими людьми.

Убирать в доме.

Стирать и утюжить.

Отказывать в помощи.

Когда Вознесение Господне 2021

Вознесение Господне ежегодно отмечают на 40-й день после Пасхи. Неизменным остается только день праздника – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.

Праздник имеет такое название, потому что Иисус Христос в этот день, представ перед апостолами в Иерусалиме на горе Элеон, вознесся на небо.

Подробнее о том, когда будут отмечать Вознесение Господне 2021, читайте в материале Фактов ICTV.