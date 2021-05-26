27 мая отмечают День Сидора-Огуречника. По традиции, в этот день высаживали огурцы.
Мученик Исидор родился в III веке в Александрии. Мужчина не поклонялся языческим богам, из-за чего его арестовали.
Во время пыток он радостно прославлял Иисуса. Разгневанный военачальник Нумерий приказал отрубить Исидору язык, но тот продолжал говорить, а Нумерий, напротив, стал немым.
После этого Исидора обезглавили и бросили его тело за городской стеной. Останки мученика тайно похоронили христиане.
Наши предки верили: если на Сидора будет хорошая погода, то и урожай будет щедрым, а после праздника всегда ждали настоящего тепла.
27 мая именины празднуют Максим, Петр и Никита.
Приметы
- Солнечная погода – жди хороший урожай.
- Если 27 мая прилетели стрижи – будет тепло.
- Если в этот день холодно – стоит ждать морозной зимы.
- Пасмурная погода – урожая не будет.
Чего нельзя делать 27 мая
- Выяснять отношения с близкими людьми.
- Убирать в доме.
- Стирать и утюжить.
- Отказывать в помощи.
Когда Вознесение Господне 2021
Вознесение Господне ежегодно отмечают на 40-й день после Пасхи. Неизменным остается только день праздника – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.
Праздник имеет такое название, потому что Иисус Христос в этот день, представ перед апостолами в Иерусалиме на горе Элеон, вознесся на небо.
Подробнее о том, когда будут отмечать Вознесение Господне 2021, читайте в материале Фактов ICTV.