Погода на выходные в Украине (29 и 30 мая 2021)

Погода на выходных в Украине будет достаточно переменчивой. В субботу почти на всей территории Украины будут дожди с грозой, а также будет парко.

В воскресенье дожди могут продолжиться в западных и центральных областях Украины. В южных, северных и восточных регионах ожидается теплая погода с небольшими осадками.

29 мая днем на юге будет температура от +25 до +27, на востоке от +25 до +27, в центре от +18 до +20, на севере от +20 до +22, на западе от +18 до +22. В Киеве днем пойдет дождь, температура от +18 до +20.

Ночью во всех регионах Украины ожидается температура воздуха преимущественно на уровне от +10 до +15.

На юге ночью температура от +13 до +16, на востоке от +12 до +14, в центре от +13 до +15, на севере от +13 до +15, на западе от +10 до +15. В Киеве ночью продолжится дождь, температура от +13 до +15.

30 мая днем на юге будет температура от +20 до +22, на востоке от +23 до +23, в центре от +17 до +19, на севере от +18 до +20, на западе от +15 до +18. В Киеве днем ожидается дождь, температура от +17 до +19.

Ночью на территории Украины во всех областях температура немного опустится и будет держаться преимущественно на уровне от +9 до +11.

На юге ночью температура от +9 до +14, на востоке от +12 до +14, в центре от +9 до +11, на севере от +9 до +11, на западе от +5 до +9. В Киеве ночью без осадков, температура от +9 до +11.

Погода летом в Украине

Синоптики прогнозируют, что погода летом в Украине не будет очень жаркой. В частности, могут быть периоды похолодания и даже осадков.

Однако в то же время ожидается теплая погода в этот сезон. Смотрите полный прогноз погоды летом в Украине на сайте Факты ICTV.