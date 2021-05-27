В Киевском метро предварительно согласовали правила перевозки моноколес и самокатов

Представители сообщества легкого персонального транспорта метрополитена во время встречи согласовали предварительные правила перевозки моноколес и самокатов.
В частности владельцы моноколес должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить за тем, чтобы не мешать им или не испачкать.
В то же время владельцам самокатов рекомендуется их сложить, если колесное транспортное средство предусматривает такую функцию. Однако если самокат размером более 120 см, тогда за него придется дополнительно доплатить.
Если колесное транспортное средство имеет размер более 200 см, тогда его запрещено перевозить в метрополитене столицы.
Также по желанию можно пройти с самокатом или мококолесом возле контроллера, однако он должен увидеть, что оплату проезда и багажа зафиксировали. Если контроллера не предупредили, тогда придется повторно оплатить.
В то же время запрещено кататься на этих транспортных средствах на платформе метро, поскольку это может привезти к тяжелым травмам. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, метрополитен примет официально эти изменения в правила перевозки.
Также уже вступило в силу решение КГГА, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов, однако их нужно транспортировать в чехле.
Аренда велосипедов и самокатов в Киеве
Сейчас один из самых популярных средств передвижения среди молодежи — это небольшие колесные транспортные средства. В частности можно арендовать в Киеве велосипеды и самокаты, которые может стать вполне реальной заменой общественному транспорту.
Это транспортное средство позволяет быстро и довольно бюджетно доехать, если такси стоит в пробках или вы не можете идти пешком. Однако у этих двухколесных есть ряд недостатков. Аренда велосипедов и самокатов в Киеве: какие есть преимущества и недостатки, а также сколько это стоит — читайте в материале на сайте Факты ICTV.
Источник: Киевский метрополитен