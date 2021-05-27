В Киевском метро предварительно согласовали правила перевозки моноколес и самокатов

Представители сообщества легкого персонального транспорта метрополитена во время встречи согласовали предварительные правила перевозки моноколес и самокатов.

В частности владельцы моноколес должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить за тем, чтобы не мешать им или не испачкать.

В то же время владельцам самокатов рекомендуется их сложить, если колесное транспортное средство предусматривает такую ​​функцию. Однако если самокат размером более 120 см, тогда за него придется дополнительно доплатить.

Если колесное транспортное средство имеет размер более 200 см, тогда его запрещено перевозить в метрополитене столицы.

Также по желанию можно пройти с самокатом или мококолесом возле контроллера, однако он должен увидеть, что оплату проезда и багажа зафиксировали. Если контроллера не предупредили, тогда придется повторно оплатить.

В то же время запрещено кататься на этих транспортных средствах на платформе метро, ​​поскольку это может привезти к тяжелым травмам. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, метрополитен примет официально эти изменения в правила перевозки.

Также уже вступило в силу решение КГГА, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов, однако их нужно транспортировать в чехле.

Аренда велосипедов и самокатов в Киеве

Сейчас один из самых популярных средств передвижения среди молодежи — это небольшие колесные транспортные средства. В частности можно арендовать в Киеве велосипеды и самокаты, которые может стать вполне реальной заменой общественному транспорту.

Это транспортное средство позволяет быстро и довольно бюджетно доехать, если такси стоит в пробках или вы не можете идти пешком. Однако у этих двухколесных есть ряд недостатков. Аренда велосипедов и самокатов в Киеве: какие есть преимущества и недостатки, а также сколько это стоит — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Киевский метрополитен