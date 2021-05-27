28 мая все православные христиане вспоминают святого Исайю Печерского.
28 мая — какой сегодня праздник
В мире 28 мая отмечают день республик Азербайджан и Непал. Американцы празднуют День действий за здоровье женщин.
Преподобный Исайя Печерский был монахом Киево-Печерского монастыря. В источниках Исаию называют чудотворцем, а еще — Исаия Трудолюбивый.
Его мощи хранятся в одном из соборов города Ровно. Для православных верующих преподобный Исаия — это один из покровителей честного труда. Кроме 28 мая, святого вспоминают еще 10 октября.
Приметы на 28 мая
- если восход солнца красный, то лето будет засушливым;
- дождь и ветер на восток, значит непогода скоро прекратится;
- западный ветер под низкими облаками — пора сеять яровую пшеницу;
- если бабочки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.
Что нельзя делать 28 мая
- сажать растения, кроме пшеницы — потому что не будет урожая;
- смотреть на свое отражение в воде.
Именины 28 мая
День ангела 28 мая отмечают Макар, Дмитрий, Анастасия.
Церковный календарь 2021
28 мая православные верующие проводят однодневный пост.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников: дата трех из них зависит от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Полный церковный календарь 2021 смотрите на Фактах ICTV.