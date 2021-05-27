Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Какой праздник 28 мая

церква свічки свято

28 мая все православные христиане вспоминают святого Исайю Печерского.

28 мая — какой сегодня праздник

В мире 28 мая отмечают день республик Азербайджан и Непал. Американцы празднуют День действий за здоровье женщин.

Преподобный Исайя Печерский был монахом Киево-Печерского монастыря. В источниках Исаию называют чудотворцем, а еще — Исаия Трудолюбивый.

Читайте
Святая Троица и Петров пост: церковный календарь на июнь 2021

Его мощи хранятся в одном из соборов города Ровно. Для православных верующих преподобный Исаия — это один из покровителей честного труда. Кроме 28 мая, святого вспоминают еще 10 октября.

Приметы на 28 мая

  • если восход солнца красный, то лето будет засушливым;
  • дождь и ветер на восток, значит непогода скоро прекратится;
  • западный ветер под низкими облаками — пора сеять яровую пшеницу;
  • если бабочки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.

Что нельзя делать 28 мая

  • сажать растения, кроме пшеницы — потому что не будет урожая;
  • смотреть на свое отражение в воде.

Именины 28 мая

День ангела 28 мая отмечают Макар, Дмитрий, Анастасия.

Церковный календарь 2021

28 мая православные верующие проводят однодневный пост.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников: дата трех из них зависит от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Полный церковный календарь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка