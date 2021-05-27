28 мая все православные христиане вспоминают святого Исайю Печерского.

28 мая — какой сегодня праздник

В мире 28 мая отмечают день республик Азербайджан и Непал. Американцы празднуют День действий за здоровье женщин.

Преподобный Исайя Печерский был монахом Киево-Печерского монастыря. В источниках Исаию называют чудотворцем, а еще — Исаия Трудолюбивый.

Его мощи хранятся в одном из соборов города Ровно. Для православных верующих преподобный Исаия — это один из покровителей честного труда. Кроме 28 мая, святого вспоминают еще 10 октября.

Приметы на 28 мая

если восход солнца красный, то лето будет засушливым;

дождь и ветер на восток, значит непогода скоро прекратится;

западный ветер под низкими облаками — пора сеять яровую пшеницу;

если бабочки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.

Что нельзя делать 28 мая

сажать растения, кроме пшеницы — потому что не будет урожая;

смотреть на свое отражение в воде.

Именины 28 мая

День ангела 28 мая отмечают Макар, Дмитрий, Анастасия.

Церковный календарь 2021

28 мая православные верующие проводят однодневный пост.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников: дата трех из них зависит от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Полный церковный календарь 2021 смотрите на Фактах ICTV.