28 мая отмечается день ангела Дмитрия. Это имя связывают с богиней земледелия и плодородия Деметрой. В переводе с греческого языка оно означает земледелец.
Имя Дмитрий до сих пор не потеряло популярности в Украине.
Мужчины с таким именем очень активны, охотно берутся за любую работу и выполняют ее на самом высоком уровне.
Однако случается, что быстро теряют интерес к очередному увлечению.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках, чтобы вы могли поздравить с днем ангела Дмитрия своих родных или знакомых.
Поздравления с днем ангела Дмитрия в СМС
Пусть имя Дмитрий дарит силу,
А также мудрость и покой.
Ангел тебя пусть защищает,
Но будь готов и сам принять бой.
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Дмитрий, в День ангела поздравления
Принимай мои,
Желаю, чтоб сбылись
Все мечты твои.
***
Я тебе желаю, Дима,
Силы и жить лет до ста,
Под защитой ангела-хранителя
Пусть сбывается мечта твоя!
Поздравления с днем ангела Дмитрия в открытках
Когда День отца 2021
В 2021 году День отца в Украине официально будут отмечать третий год подряд.
Утвердил его своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко в 2019 году.
Праздник ввели для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.
Подробнее о том, когда будут отмечать День отца 2021, читайте в материале Фактов ICTV.