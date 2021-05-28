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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Дни труда и блондинок: календарь праздников на май 2021

Календар свят на травень 2021

Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

9 мая – тоже воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая.

В последний месяц весны будет немало и других важных дат — как международных, так сугубо украинских.

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Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Полный список праздников на май 2021

  • 1 мая — Международный день солидарности трудящихся
  • 2 мая — Пасха
  • 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера
  • 4 мая — Международный день пожарных
  • 5 мая — Всемирный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов
  • 6 мая — Международный день без диет
  • 7 мая — День радио
  • 8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День матери в Украине (второе воскресенье мая)
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости
  • 15 мая — День Европы в Украине (третья суббота мая), День науки в Украине, Международный день астрономии, Международный день защиты климата, Международный день семьи
  • 16 мая — День памяти жертв политических репрессий, День памяти умерших от СПИДа
  • 17 мая — Всемирный день информационного сообщества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День пульмонолога
  • 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа, Международный день музеев
  • 19 мая — День борьбы с гепатитом
  • 20 мая — День вышиванки (третий четверг мая), День банковских работников Украины, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога
  • 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая — День морской пехоты Украины
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры, Европейский День парков
  • 25 мая — День пропавших без вести детей, День филолога
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
  • 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День химика
  • 31 мая — Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок

Календар вихідних у травні 2021

Церковный календарь на май 2021

Пасха, которая приходится на 2 мая, — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание еще на две важные даты.

11 мая будет Радоница, а 9 числа — Поминовение усопших воинов, когда надо поминать своих усопших родных и близких.

Полный церковный календарь на май 2021 — на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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