Лунный календарь на май 2021 года обещает много благоприятных дней и станет положительным периодом для любых начинаний. Самыми благоприятными днями будут 3, 11 и 12 мая, именно эти даты обещают успех в задуманных делах.
Неблагоприятных дней в третьем месяце весны практически не будет. Ожидается, что май пройдет спокойно — этот месяц станет одним из лучших в 2021 году.
Май будет преисполнен успешными и счастливыми днями. Украинцы будут каждый день удивляться тому, как легко сбываются желания и решаются проблемные дела.
Факты ICTV подготовили для своих читателей подробный календарь с лунными днями мая 2021 года, чтобы можно было подготовиться к особенно благоприятным дням месяца.
- Лунный астропрогноз на 1 мая
В этот день лучше избегать общения с государственными органами, поскольку 1 мая лучше уделить время своему моральному здоровью. 20-й лунный день идеально подходит для различных медитаций, направленных на тренировку силы духа. В этот день желательно уединение, поскольку многие люди могут намеренно провоцировать конфликтные ситуации.
- Лунный астропрогноз на 2 мая
2 мая лучше уделить вопросам документов по недвижимости. Организация любого мероприятия должна пройти без осложнений. Для получения энергии на свершение задуманных дел лучше совершить небольшую прогулку в лес или парк.
- Лунный астропрогноз на 3 мая
Этот день идеально подходит для любой творческой деятельности. Можно заняться самообразованием или получить новые знания в творческой сфере. Для разнообразия досуга можно взять бумагу с красками и отправится в лес — рисовать красивые вечерние пейзажи.
- Лунный астропрогноз на 4 мая
4 мая следует завершить все начатые дела. Свежие идеи будут посещать вас, однако их лучше приберечь к средине мая. Этот день хорошо подходит для того, чтобы расслабится, отдохнуть от повседневного стресса и принять теплую ванную.
- Лунный астропрогноз на 5 мая
В 24-й лунный день общая активность уменьшается — в этот день лучше уменьшить физические и психические нагрузки. 5 мая лучше отложить решение денежных вопросов на другой день.
- Лунный астропрогноз на 6 мая
6 мая обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня обещает успех в завершении старых дел — главное верить в себя, и тогда все получится.
- Лунный астропрогноз на 7 мая
Пятница отлично подходит для отдыха от сложной рабочей недели. Рекомендуется запастись вкусной едой и отдыхать. Однако переедать не нужно, иначе на следующий день будет плохое самочувствие.
- Лунный астропрогноз на 8 мая
В субботу 8 мая нужно уделить время себе и своему моральному здоровью. Можно в этот день заняться активностью, которая приносит удовольствие — покататься на велосипеде, сыграть в шахматы или посмотреть детективный сериал.
- Лунный астропрогноз на 9 мая
9 мая лучше выделить время на своих близких. Идеальный вариант — сходить на прогулку в парк. Для поднятия настроения можно взять с собой немного сладостей. В этот день вы почерпнете вдохновение на всю ближайшую неделю.
- Лунный астропрогноз на 10 мая
Этот день — самое благоприятное время для проведения финансовых операций. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.
- Лунный астропрогноз на 11 мая
Во вторник украинцы почувствуют склонность к лени, однако не стоит ей поддаваться. Любые идеи в этот день будут успешно реализованы. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить кино или расслабиться дома.
- Лунный астропрогноз на 12 мая
12 мая очень хорошо подходит для того, чтобы начать бегать. Если вы не успели привести себя в форму к лету, то еще не поздно это сделать. В среду появится энергия для свершения новых дел.
- Лунный астропрогноз на 13 мая
В этот день появится склонность к лени, однако тот, кто ей не поддастся, будет хорошо вознагражден. Рекомендуется физическая активность — например вечерняя прогулка в парке.
- Лунный астропрогноз на 14 мая
В пятницу вы почувствуете сильную усталость после трудной рабочей недели. В этот день нужно принять вечером теплую ванную и расслабиться. Нельзя засыпать с мыслями о работе, иначе они будут преследовать вас все выходные до конца месяца.
- Лунный астропрогноз на 15 мая
Идеальный день для того, чтобы выспаться. Важно уделить время себе, чтобы пополнить энергетические запасы. Несмотря на то, что утром вы почувствуете сильную усталость, к вечеру она пройдет.
- Лунный астропрогноз на 16 мая
В воскресенье лучше уделить время своих близким — вытащить их на прогулку в парк, сыграть в шахматы или посмотреть детективные сериалы.
- Лунный астропрогноз на 17 мая
В понедельник украинцы почувствуют приступ лени, однако ей лучше не поддаваться. Советуем уделить время завершению старых дел.
- Лунный астропрогноз на 18 мая
18 мая лучше посвятить всем энергичным и действенным начинаниям — от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки. Рекомендуется сходить на пробежку, а также прогуляться в парке.
- Лунный астропрогноз на 19 мая
В этот день многих людей будет тянуть к общению и развлечениям. Также ожидается получение неожиданного дохода.
- Лунный астропрогноз на 20 мая
Четверг подойдет для завершения всех старых дел, даже самых мелких и незначительных — это приведет к получению материального вознаграждения.
- Лунный астропрогноз на 21 мая
В пятницу украинцы почувствуют сильную тягу к общению и развлечениям. Рекомендуется провести этот вечер в кругу друзей и близких людей.
- Лунный астропрогноз на 22 мая
22 мая — один из наиболее энергетических и позитивных дней этого месяца. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам, в этот период также можно отправиться в небольшое путешествие по Украине.
- Лунный астропрогноз на 23 мая
Неплохой и довольно плодотворный период для творческих свершений. Рекомендуется уделить этот день получению новых знаний.
- Лунный астропрогноз на 24 мая
Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства — все дела в этот период завершатся успешно.
- Лунный астропрогноз на 25 мая
Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, они обязательно найдут отклик.
- Лунный астропрогноз на 26 мая
Этот день идеально подойдет для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами.
- Лунный астропрогноз на 27 мая
Мирный и спокойный день — в этот период все находится в равновесии. Можно ощутить прилив сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.
- Лунный астропрогноз на 28 мая
Пятница — день ощущения радости и обретения внутренней свободы. Этот день идеально подходит для расслабления и отдыха.
- Лунный астропрогноз на 29 мая
В этот период все идеи и силы, накопленные за прошлые недели, перейдут в реализацию планов.
- Лунный астропрогноз на 30 мая
Это время идеально подходит для творческой деятельности. Рекомендуется заняться получением новых знаний — можно посмотреть документальный фильм о природе или почитать давно отложенную книгу.
- Лунный астропрогноз на 31 мая
Спокойный день — в этот период вы почувствуете гармонию и умиротворение. Рекомендуется провести вечер на прогулке в парке или уделить время своим родным.
Любовный гороскоп 2021
2021 год можно назвать спокойным и гармоничным — этот год порадует новыми свершениями и реализацией давно задуманных планов.
Кроме того, для многих 2021 год окажется счастливым в личных взаимоотношениях, их оформлении и создании семьи. Факты ICTV подготовили подробный любовный гороскоп на 2021 год, чтобы украинцы могли подготовиться к свершению новых дел.