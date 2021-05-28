Согласно лунному календарю стрижек на май 2021 года, в этот период будет много благоприятных дней для стрижки и покраски волос.

Однако не стоит забывать, что для смены имиджа нужно подобрать хороший день, поскольку неблагоприятные даты могут вызвать ухудшения самочувствия или настроения.

Конечно же, в свою очередь, это повлияет на состояние волос после стрижки и покраски. Ведь всем девушкам хочется, чтобы прическа выглядела как можно лучше?

Факты ICTV подготовили подробный календарь стрижек на май 2021, чтобы вы смогли выбрать подходящее время для визита в парикмахерскую.

Лунный календарь стрижек на май 2021

Лунный астропрогноз на 1 мая

Стрижка и покраска придадут сил и здоровья волосам. Концы будут меньше сечься, волосы станут гуще и крепче, а их выпадение значительно сократится.

Лунный астропрогноз на 2 мая

Этот день удачно подойдет для стрижки и покраски волос. Даже кардинальная смена имиджа положительно повлияет на общее самочувствие — стрижка поможет избавиться от проблем со здоровьем.

Лунный астропрогноз на 3 мая

Стрижка и покраска никак не повлияют на общее состояние волос. Однако эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий цвет пройдут успешно.

Лунный астропрогноз на 4 мая

В этот день лучше не стричься, поскольку это может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Однако завивка волос сможет улучшить настроение и привнести радости.

Лунный астропрогноз на 5 мая

Из-за стрижки может появиться перхоть. В среду, 5 мая, лучше избежать покраски и стрижки волос, иначе вскоре они могут стать тонкими и непослушными.

Лунный астропрогноз на 6 мая

Этот день не подходит для любых манипуляций с волосами — после стрижки и покраски может появиться перхоть на коже головы, а завивка еще и прибавит посеченных кончиков.

Лунный астропрогноз на 7 мая

В пятницу категорически нельзя стричь волосы. Считается, что в этот день отстрижешь свое счастье. Покраска также может плохо сказаться на общем состоянии волос.

Лунный астропрогноз на 8 мая

Этот день нужно посвятить общеукрепляющим процедурам для волос. Массаж головы ускорит рост волос и улучшит их общее состояние.

Лунный астропрогноз на 9 мая

В воскресенье, 9 мая, нельзя идти к парикмахерскую и проводить какие-то манипуляции с волосами. Лучше провести оздоровительные процедуры для улучшения их состояния.

Лунный астропрогноз на 10 мая

Этот день прекрасно подходит для стрижки и покраски волос. Любые эксперименты положительно повлияют на состояние волос — они станут более красивыми, гладкими и послушными.

Лунный астропрогноз на 11 мая

11 мая не рекомендуется даже думать о смене прически. Космос сегодня одарит вас состоянием гармонии. По этой причине не рекомендуются любые эксперименты с прической и волосами.

Лунный астропрогноз на 12 мая

12 мая — один из дней, которые идеально подходят для любых экспериментов с волосами. Стрижка, покраска в необычные цвета, химическая завивка — все процедуры пройдут успешно, а состояние волос улучшится.

Лунный астропрогноз на 13 мая

13 мая также один из лучших дней для того, чтобы сделать стрижку или покрасить волосы в необычный цвет. После процедур волосы будут лучше расти, а также станут гладкими и послушными.

Лунный астропрогноз на 14 мая

Стрижка или покраска волос в этот день никак не скажутся на их состоянии. Однако в этот день вам могут прийти в голову самые безумные идеи — лучше отложить их на потом и реализовать в более благополучный день.

Лунный астропрогноз на 15 мая

Для привлечения финансов можно сделать новую прическу — заплести косу или сделать хвост. Покраска волос натуральными красителями в этот день привлечет новые связи, которые помогут подняться по карьерной лестнице.

Лунный астропрогноз на 16 мая

В этот день лучше провести оздоровительные процедуры для волос. В воскресенье также не рекомендуется стричь волосы. Считается, что стрижка в этот день может отобрать жизненную энергию.

Лунный астропрогноз на 17 мая

После стрижки в этот день волосы будут лучше расти, а также станут более послушными и гладкими. Покраска в этот день никак не отразится на общем состоянии волос.

Лунный астропрогноз на 18 мая

Стрижка в этот день прибавит вам энергии. Во вторник вас будет посещать множество интересных идей относительно смены имиджа. Однако лучше отложить их воплощение до следующей недели.

Лунный астропрогноз на 19 мая

Стрижка в этот день избавит вас от негативных мыслей и неудач. После смены прически вас будет преследовать удача. Покраска также положительно повлияет на общее состояние волос.

Лунный астропрогноз на 20 мая

Четверг отлично подходит для кардинальных перемен. Давно хотели сделать химическую завивку или покрасить волосы в необычный цвет? В этот день любые процедуры для волос положительно отразятся на вашем финансовом состоянии.

Лунный астропрогноз на 21 мая

В пятницу не рекомендуется стричь и красить волосы — в этот день лучше отдохнуть и отложить все эксперименты на другой день.

Лунный астропрогноз на 22 мая

22 мая — один из лучших дней для стрижки и покраски волос, а также кардинальной смены прически. Любые процедуры в этот день положительно отразятся на состоянии волос — они станут более гладкими и послушными.

Лунный астропрогноз на 23 мая

Стрижка волос и окраска натуральными красителями сегодня принесут материальное благополучие, а также усилят вашу денежную энергетику.

Лунный астропрогноз на 24 мая

В этот день остригается весь накопленный негатив и стресс — стрижка положительно скажется на вашем самочувствии и состоянии здоровья.

Лунный астропрогноз на 25 мая

Вторник отлично подходит для питания волос, оздоровительных процедур и окрашивания натуральными красителями.

Лунный астропрогноз на 26 мая

Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки будут очень непослушными, а также могут начать завиваться.

Лунный астропрогноз на 27 мая

Стрижка и покраска волос в этот день никак не скажутся на их общем состоянии.

Лунный астропрогноз на 28 мая

Окрашивание и тонирование пройдет удачно, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Химическая завивка также не нанесет сильного вреда волосам.

Лунный астропрогноз на 29 мая

Стрижка придаст сил и здоровья волосам — они будут меньше сечься, а также станут гуще и крепче.

Лунный астропрогноз на 30 мая

Стрижка в этот день неблагоприятна — она может привести к проблемам со здоровьем, а также негативно сказаться на общем самочувствии.

Лунный астропрогноз на 31 мая

Стрижка волос в этот день поможет избавиться от тоски, депрессии, а также неприятных воспоминаний. Любые оздоровительные процедуры придадут волосам сил — они будут меньше сечься и будут более послушными.

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